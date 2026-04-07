Sistema Patria arranca pago del "Bono Único Familiar": este es el monto de abril 2026

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El Sistema Patria arrancó este martes el pago del "Bono Único Familiar" correspondiente al mes de abril de 2026.

Esta bonificación llega con un monto actualizado y se asignará de forma directa y gradual a cada uno de los beneficiarios.

Pago del "Bono Único Familiar" abril 2026

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, el monto fijado es de 7.095,00 bolívares.

Según la información difundida por la plataforma del Sistema Patria, el pago se realizará hasta el próximo 11 de abril.

Es importante destacar que no todos los usuarios registrados en la plataforma recibirán este beneficio, ya que está dirigido a ciertos registrados con el carnet de la patria.

El mensaje de notificación: "¡Abracemos el amor, la convivencia y el reencuentro! El camino es la paz, la armonía y la hermandad para la felicidad de la Patria.#LosQueremosDeVuelta" será enviado a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El inicio del pago del Bono Único Familiar este 7 de abril trajo un ajuste esperado por los beneficiarios del Sistema Patria. Tras cerrar el mes de marzo con una asignación de 5.460 bolívares, la plataforma elevó el monto, lo que representa un incremento de 1.635 bolívares en apenas 30 días.

Estas son las aplicaciones oficiales vinculadas al Sistema Patria:

Los usuarios deben recordar los canales oficiales del Sistema Patria, entre los que figuran los siguientes:

veQR: Conexión directa con los programas de protección social. Úsala para escanear tu Carnet de la Patria y registrarte en bonos y ayudas. Ve Patria: la forma más estable de entrar a la plataforma desde el móvil. VeMonedero: ¡Lleva el control de tus finanzas! Consulta tu saldo y revisa todos tus movimientos y depósitos al instante. Billetera móvil: Convierte tu Carnet de la Patria en un método de pago rápido y seguro mediante código QR para adquirir bienes y servicios.

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