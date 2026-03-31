Atención: estos son los bonos Patria que llegan desde el 1 de abril 2026

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma del Sistema Patria activa su cronograma de pagos correspondiente a los programas de protección social a partir de este miércoles 1 de abril.

Al respecto, los beneficiarios comenzarán a recibir de manera gradual los depósitos en sus monederos digitales, con montos ajustados según la categoría del subsidio.

Sistema Patria activa los primeros bonos de abril con montos actualizados

De acuerdo con el cronograma de pagos de la plataforma del Sistema Patria, entre los estipendios próximos a liberar con nuevos montos figuran los siguientes:

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante marzo, los beneficiarios recibieron pagos por 6.300 bolívares o 14,80 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). La cifra dada tuvo un incremento de 14,44% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de febrero de 2026, cuando el monto fue de Bs. 5.505

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 20.750 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube