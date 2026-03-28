Atención, beneficiarios: estos son los bonos del Sistema Patria que pagarán hasta el 31 de marzo

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La Plataforma Patria acelera la entrega de los bonos y subsidios por nómina especial y de protección social hasta este martes 31 de marzo.

Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación de los estipendios a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

Estos estipendios son enviados por el Ejecutivo Nacional y corresponden a los últimos días del mes en curso.

Nos de la Patria por pagar hasta el 31 de marzo de 2026

Entre los beneficios sociales a la espera de asignación de manera gradual y progresiva a cada uno de los usuarios figuran:

Bono Cultores Populares: Se estima un pago por encima de los 19.000 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado que superará los 2.500,00 bolívares. Durante febrero, los beneficiarios cobraron 2.064,40 bolívares.

Nota Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

Cómo certificar el número telefónico en el Sistema Patria

Ingresar con usuario y contraseña en el sistema.

Acceder a Menú/Perfil/Verificación.

Dar clic a la opción “Certificar el teléfono principal”.

Selecciona la opción “Certificar” (El usuario debe tener en cuenta que el número debe estar afiliado a la Clave Móvil del Banco de Venezuela; si no lo está, no quedará certificado).

Colocar el número y aceptar los términos y condiciones.

El sistema enviará un código de verificación que la persona deberá usar y luego dar clic a “Aceptar”.

¡Y listo!

Sin embargo, es relevante mencionar que esta certificación tiene una vigencia de un año. Transcurrido este período, será necesario repetir el trámite para mantener la verificación activa.

Además, según el Sistema Patria, esta puede eliminarse en caso de que otra persona certifique el mismo teléfono, se recupere la contraseña por otra vía que no sea el teléfono certificado, se cambie el número telefónico principal u otra que sugiera a la plataforma.

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