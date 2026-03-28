Economía

Pago de megabono por más de 35.000 este 27 de marzo en el Sistema Patria: ¿Quiénes lo cobran?

Por Jerald Jimenez
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 08:00 pm
Pago de megabono por más de 35.000 este 27 de marzo en el Sistema Patria: ¿Quiénes lo cobran?
Foto: Referencial

El Sistema Patria inició oficialmente el pago del Bono Cuadrantes de Paz, correspondiente para marzo del año en curso, un beneficio que se entrega a través de la Plataforma Patria.

De acuerdo con Canal Patria Digital en sus redes sociales, el estipendio es de 35.100 bolívares, y está destinado para funcionarios de organismos de seguridad y previsión.

¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?

  • Iniciar sesión en la plataforma Patria.
  • Ubicar ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.
  • Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Presionar el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
  • El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Pasos para solicitar el carnet de la patria por internet

  • Ingresar al portal oficial del Sistema Patria utilizando el número de cédula de identidad y la contraseña de seguridad previamente registrada.

  • Ubicar y seleccionar la pestaña denominada "Perfil", situada en la zona superior derecha del tablero principal.

  • En la columna de opciones del lado izquierdo, elegir el apartado técnico identificado como "Carnet de la Patria".

  • Presiona el pulsador de color rojo con la leyenda "Solicitar".

  • El software procesará los datos y presentará de forma automática el código QR digital personalizado.

  • Una vez visualizado el código, se requiere almacenarlo como archivo de imagen, imprimirlo y proceder a su plastificación para garantizar su lectura en dispositivos de escaneo.

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