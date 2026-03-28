Pago de megabono por más de 35.000 este 27 de marzo en el Sistema Patria: ¿Quiénes lo cobran?

El Sistema Patria inició oficialmente el pago del Bono Cuadrantes de Paz, correspondiente para marzo del año en curso, un beneficio que se entrega a través de la Plataforma Patria.
De acuerdo con Canal Patria Digital en sus redes sociales, el estipendio es de 35.100 bolívares, y está destinado para funcionarios de organismos de seguridad y previsión.
¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?
- Iniciar sesión en la plataforma Patria.
- Ubicar ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.
- Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presionar el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
- El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.
Pasos para solicitar el carnet de la patria por internet
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Ingresar al portal oficial del Sistema Patria utilizando el número de cédula de identidad y la contraseña de seguridad previamente registrada.
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Ubicar y seleccionar la pestaña denominada "Perfil", situada en la zona superior derecha del tablero principal.
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En la columna de opciones del lado izquierdo, elegir el apartado técnico identificado como "Carnet de la Patria".
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Presiona el pulsador de color rojo con la leyenda "Solicitar".
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El software procesará los datos y presentará de forma automática el código QR digital personalizado.
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Una vez visualizado el código, se requiere almacenarlo como archivo de imagen, imprimirlo y proceder a su plastificación para garantizar su lectura en dispositivos de escaneo.
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