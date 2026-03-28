Pago de megabono por más de 35.000 este 27 de marzo en el Sistema Patria: ¿Quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició oficialmente el pago del Bono Cuadrantes de Paz, correspondiente para marzo del año en curso, un beneficio que se entrega a través de la Plataforma Patria.

De acuerdo con Canal Patria Digital en sus redes sociales, el estipendio es de 35.100 bolívares, y está destinado para funcionarios de organismos de seguridad y previsión.

¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?

Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubicar ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Presionar el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Pasos para solicitar el carnet de la patria por internet

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria utilizando el número de cédula de identidad y la contraseña de seguridad previamente registrada.

Ubicar y seleccionar la pestaña denominada "Perfil", situada en la zona superior derecha del tablero principal.

En la columna de opciones del lado izquierdo, elegir el apartado técnico identificado como "Carnet de la Patria".

Presiona el pulsador de color rojo con la leyenda "Solicitar".

El software procesará los datos y presentará de forma automática el código QR digital personalizado.

Una vez visualizado el código, se requiere almacenarlo como archivo de imagen, imprimirlo y proceder a su plastificación para garantizar su lectura en dispositivos de escaneo.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube