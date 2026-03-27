Paseos gratis en Miami: guía de transporte y actividades sin costo para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El diseño urbano de la ciudad facilita realizar turismo en Miami mediante una red de transporte que conecta las principales atracciones. Los visitantes pueden organizar su agenda para aprovechar servicios gratuitos que no solo sirven como traslado, sino como experiencias recreativas en sí mismas, permitiendo observar la arquitectura, el paisaje costero y la oferta cultural de la región.

Recorrido en Metromover: vistas de altura en el Downtown

Este sistema de tren automatizado permite al turista observar la arquitectura moderna de la ciudad desde una perspectiva elevada entre los rascacielos. El pasajero disfruta de un tour panorámico por el centro financiero y el área de Brickell, ideal para captar imágenes del río Miami y las plazas urbanas sin caminar largas distancias.

Ayuda para llegar: Se aborda en estaciones clave como Government Center o Bayfront Park. El circuito Inner Loop es el más corto y recorre el corazón del Distrito Central de Negocios.

Paseo en Water Taxi: navegación por la Bahía de Biscayne

El traslado marítimo ofrece una experiencia de navegación que habitualmente requiere el pago de un tour privado. El turista disfruta de una travesía de 20 minutos por el agua, observando los yates, las islas privadas y el perfil costero de Miami Beach desde el mar. Es una actividad relajante que conecta la playa con el centro.

Ayuda para llegar: En Miami Beach, el muelle está en Purdy Ave (Maurice Gibb Park). En el Downtown, el punto de llegada es el Venetian Causeway Yacht Club. Opera de lunes a viernes.

Distrito de Wynwood: caminata entre murales y arte urbano

Es el epicentro del arte callejero, donde las paredes de antiguos almacenes sirven de lienzo para artistas internacionales. Los visitantes recorren a pie las calles para apreciar murales de gran escala y galerías al aire libre. Es el lugar predilecto para quienes buscan un ambiente bohemio, tiendas de diseño y espacios creativos.

Ayuda para llegar: Desde el centro, se debe tomar el City of Miami Trolley (Ruta de Wynwood) y descender en la parada de la calle 25 con la 2da Avenida.

Circuito de Museos: inmersión cultural y educativa

Las instituciones más importantes de la ciudad abren sus puertas para que el público acceda a colecciones de arte y ciencia de nivel internacional. En el Pérez Art Museum (PAMM), el turista aprecia arte contemporáneo frente al mar y puede asistir el 2do sábado de cada mes de forma gratuita; en el Miami Children’s Museum, las familias disponen de exhibiciones interactivas y pueden asistir el 3er viernes de cada mes de forma gratuita; y en The Bass, se explora el diseño y la moda actual y estará abierto de forma gratuita este domingo 29 de marzo.

Ayuda para llegar: Para el PAMM, usar el Metromover hasta la estación Museum Park. Para The Bass, tomar el Miami Beach Trolley (Ruta Collins Express) hasta la calle 21.

Bayside Marketplace: Compras y ambiente costero

Este centro comercial al aire libre es un punto de encuentro que combina el comercio con la vista al puerto. El turista puede pasear por los muelles, escuchar música en vivo en la plaza central o simplemente descansar frente a la Marina Miamarina. Es el sitio idóneo para comprar recuerdos y observar el movimiento de los barcos turísticos.

Ayuda para llegar: Utilizar el Metromover y bajar en la estación College/Bayside. El complejo es visible desde la salida de la estación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube