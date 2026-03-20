California: así puedes entrar gratis a acuarios, museos y parques de diversión en el Área de la Bahía

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Si estás en el Área de la Bahía o planeas visitarla en 2026, ¡buenas noticias! No necesitas gastar una fortuna para sumergirte en la cultura, la ciencia y la diversión.

Hay un montón de instituciones y programas que ofrecen entradas gratuitas a acuarios, museos y parques, gracias a sistemas de reserva y días de puertas abiertas.

A continuación, te contamos cómo puedes aprovechar estos beneficios utilizando recursos locales y programas nacionales.

Aprovecha el programa gratis "Discover & Go" de las bibliotecas en California

Una de las mejores maneras de conseguir pases gratuitos es a través de tu biblioteca local.

El sistema Discover & Go, que es administrado por instituciones como la Biblioteca Pública de San Francisco (SFPL) y las Bibliotecas del Condado de San Mateo, permite a los residentes reservar entradas sin costo o a precios reducidos.

¿Cómo funciona?

Solo necesitas tener tu tarjeta de biblioteca vigente y ser mayor de 14 o 16 años, dependiendo de la ubicación.

Lugares incluidos

Aquí tienes la lista con los enlaces oficiales correspondientes para que tu guía o itinerario quede listo:

Es importante mencionar que, las entradas son limitadas y se agotan rápidamente, especialmente los fines de semana. Asegúrate de reservar con semanas de anticipación.

Calendario de días con entradas gratis 2026

Muchos de los museos más destacados de la región abren sus puertas sin costo en días específicos del mes.

Según fuentes como SF FunCheap y los sitios oficiales de las instituciones, aquí están los días importantes:

Primer martes del mes: El de Young Museum y la Legion of Honor ofrecen entrada general gratuita. Además, el Conservatorio de Flores suele unirse a esta iniciativa.

Primer domingo del mes: El Asian Art Museum y el Oakland Museum of California (OMCA) permiten el acceso libre para que todos puedan disfrutar del arte y la historia.

Residentes locales: El de Young y la Legion of Honor mantienen su política de "Sábados Gratuitos" para todos los residentes de los nueve condados del Área de la Bahía (con identificación válida).

Acceso para beneficiarios SNAP o Medi-Cal

Si tienes una tarjeta EBT (SNAP) o Medi-Cal, el programa nacional Museums for All es perfecto para ti. De acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA), al mostrar tu tarjeta, tú y hasta tres personas más pueden disfrutar de entrada gratuita o a un precio simbólico (máximo $3) en más de 25 instituciones locales.

Entre los lugares que participan se encuentran el Exploratorium, la California Academy of Sciences (en fechas seleccionadas o con descuentos especiales) y el Children’s Discovery Museum en San José.

Beneficios para clientes bancarios

Si eres cliente de Bank of America o Merrill, el programa "Museums on Us" te regala una entrada general el primer fin de semana completo de cada mes.

En 2026, esto incluye lugares icónicos como el The Tech Interactive en San José y el SFMOMA (sujeto a disponibilidad tras su reapertura). Solo debes presentar tu tarjeta de débito o crédito y una identificación con foto.

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