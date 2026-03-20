Semana del cine en Nueva York 2026: guía completa para conseguir boletos gratuitos

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York se convierte en un impresionante escenario de cine. Esta semana, la administración municipal, junto con varias organizaciones culturales, da inicio a la Semana del Cine de la Ciudad de Nueva York.

Este evento tiene como objetivo revitalizar la asistencia a los cines locales y brinda a residentes y turistas la oportunidad de disfrutar de proyecciones de alta calidad de forma gratuita.

“La Semana del Cine es una oportunidad para celebrar los cines locales, selectos y orientados a la comunidad de nuestra ciudad, que contribuyen a que Nueva York se sienta como Nueva York”, declaró Allason Leitz, cofundador de Art House New York.

Un impulso histórico para el cine independiente

Las autoridades de la ciudad han lanzado esta iniciativa para apoyar a las salas independientes que han enfrentado dificultades tras la pandemia y el crecimiento del streaming.

Según Spectrum Noticias NY1, el programa está distribuyendo miles de boletos gratuitos en más de una docena de cines emblemáticos a lo largo de los cinco distritos.

Esta estrategia no solo promueve la cultura, sino que también impulsa la economía local.

Los asistentes ayudan a activar el comercio en los barrios al visitar restaurantes y tiendas cercanas a las salas participantes.

La voz de los organizadores se escucha con claridad: "Queremos que los neoyorquinos redescubran la magia de la pantalla grande en su propio vecindario".

¿Cómo puedo conseguir entradas gratuitas?

El proceso para obtener los boletos es bastante sencillo, pero hay que actuar rápido debido a la gran demanda.

Los interesados deben visitar el sitio web oficial de la oficina de medios y entretenimiento de la ciudad o ir directamente a las taquillas de los cines que participan.

Según la fuente consultada, Spectrum Noticias, la selección de películas incluye desde estrenos actuales y documentales hasta clásicos restaurados que rara vez se ven en formatos comerciales.

Salas emblemáticas como el Film Forum en Manhattan y el BAM Rose Cinemas en Brooklyn son algunas de las sedes que abrirán sus puertas de par en par.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube