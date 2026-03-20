¡Cuidado en Illinois! Así operan los ciberdelincuentes con la nueva estafa digital: sepa más

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Una pareja de Buffalo Grove sufrió una estafa al intentar comprar un cachorro por internet después de superar el duelo por la pérdida de su perra.

Lo que comenzó como la ilusión de sumar un nuevo integrante a su familia terminó con una pérdida de más de 1.000 dólares, tras pagar diversos cargos adicionales por transporte, jaula y vacunas que nunca existieron.

El engaño ocurrió a través de un anuncio en redes sociales, específicamente de una página de Facebook que según vendía cachorros de golden retrievers con envío incluido. Tras enviar los pagos, el cachorro nunca llegó y los vendedores desaparecieron, dejando claro que se trataba de un fraude. La pareja denunció el caso al FBI, pero aún no ha recuperado el dinero.

Organizaciones como el Better Business Bureau advierten que este tipo de estafas es cada vez más común y que muchos anuncios de mascotas en internet son falsos, aprovechando la confianza y emociones de los compradores. Se estima que hasta el 80% de los enlaces publicitarios relacionados con mascotas podrían ser fraudulentos.

Además del impacto económico, estos fraudes afectan emocionalmente a quienes los sufren, especialmente a quienes buscan una mascota para reemplazar a una pérdida reciente, según el medio abc7chicago.

Los expertos recomiendan extremar precauciones al comprar mascotas en línea: nunca pagar por adelantado sin ver al animal en persona, verificar la identidad del vendedor y hacer búsquedas inversas de imágenes para detectar posibles fraudes.

Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor educación digital y vigilancia al realizar compras en internet, recordando que no todas las ofertas que parecen confiables son legítimas.

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