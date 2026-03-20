Director de Costco aclara el destino de su combo estrella: esto pasará con el icónico hot dog de $1.50

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En un contexto donde la inflación elevó el costo de casi todos los productos básicos en EEUU, Costco tomó una reciente decisión sobre uno de sus emblemas más queridos.

Se trata del famoso combo de perrito caliente y refresco, que se vende por solo $1.50, reafirmando su posición como una de las mejores ofertas del mercado actual, una tradición que se mantiene por décadas, informó News Nation Now.

La promesa del nuevo Director Ejecutivo

Durante una reciente aparición, mientras consumía el combo de un cuarto de libra de carne de res, Ron Vachris, quien asumió el cargo de director ejecutivo en enero de 2024, aseguró que el precio de $1.50 se mantendrá vigente durante todo su mandato.

Vachris, que lleva décadas trabajando en la compañía, envió un mensaje de estabilidad a los consumidores.

Calidad y valor por el mismo precio

Para la dirección de Costco, el valor del perrito caliente no solo reside en su bajo costo, sino en su calidad "increíble". Al ser consultado sobre el producto, el directivo destacó que el dinero de los socios está "bien invertido".

Esta estrategia busca fidelizar a los miembros de la cadena, ofreciendo un producto de alta calidad a un precio que parece ignorar el paso del tiempo y las presiones económicas externas.

Un símbolo de resistencia ante la inflación

Aunque otros artículos del menú aumentaron de precio, el combo de perrito caliente se mantiene como un compromiso innegociable de la empresa. Con esta postura, Costco refuerza su identidad frente a la competencia de comida rápida, demostrando que es posible mantener una oferta atractiva para el consumidor incluso cuando el resto de los servicios se encarecen.

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