Subasta de divisas en el Banco de Venezuela: ¿Cómo cerró la tasa de compra este 19 de marzo?

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La subasta de divisas a personas naturales continúa tanto en la banca pública como en la privada, una medida anunciada por el gobierno nacional para facilitar su compra a personas naturales.

De acuerdo a reportes de clientes este 19 de marzo, la tasa aprobada hoy para la compra en la subasta del Banco de Venezuela fue de Bs. 530.

Este incremento sigue la tendencia de los últimos días, acercándose a la barrera de los 550 bolívares que algunos analistas proyectaban para finales de mes.

De acuerdo al BDV las comisiones para la compra son las siguientes

Comisión por Compra: 0,5% (se debita de tu cuenta en bolívares al momento de la operación).

Comisión por Consumo/Retiro: 2,5% (se aplica cada vez que pasas tu tarjeta de débito contra la cuenta en divisas).

Comisiones de Red: Dependen del punto de venta (comercio), pero suelen ser variables.

Según las informaciones, el sistema sólo estuvo activo durante 1 hora. Para las próximas jornadas, toma en cuenta:

Mínimo de compra: $10 .

Máximo de compra: $2.000.

Importante recordar que este esquema es estrictamente electrónico:

El retiro por taquilla no está disponible para esta modalidad.

La tarjeta presenta limitaciones de aceptación en muchos sitios. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de transar.

¿Cómo comprar en las subastas electrónicas del BDV?

Iniciar sesión en BDV en línea.

Navegar hasta la sección de Divisas.

Seleccionar la opción: Subasta electrónica.

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