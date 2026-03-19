Seguro Social de EEUU entrega el último cheque de marzo: este es el monto

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La Administración del Seguro Social (SSA) finaliza su calendario de pagos de marzo 2026 con el envío de cheques que, en casos específicos, superan los $2.000 por beneficiario.

Esta última remesa del mes se depositará el próximo miércoles 25 de marzo y está dirigida exclusivamente a los jubilados, sobrevivientes y beneficiarios del Seguro de Discapacidad (SSDI) que nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Monto

El monto de estos depósitos refleja el ajuste por costo de vida (COLA) implementado desde principios de año, una medida importante para mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los adultos mayores en Estados Unidos.

El cálculo final de cada cheque depende estrictamente del historial laboral, los salarios reportados y la edad de jubilación de cada individuo, lo que explica por qué algunos ciudadanos perciben cifras superiores al promedio según informa Mundo Now.

Depósitos directos

Para este ciclo de 2026, la SSA utiliza principalmente el depósito directo y la tarjeta Direct Express para garantizar que los fondos lleguen de manera inmediata y segura.

Es fundamental que los beneficiarios revisen sus estados de cuenta, ya que estos pagos representan el sustento principal para millones de familias que dependen de la seguridad social para cubrir sus gastos básicos y médicos en un entorno económico dinámico.

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