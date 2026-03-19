De Sam’s Club a Ross: las mejores tiendas para comprar si trabajas en el sector de la limpieza o cocina en EEUU

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Para quienes mantienen las ciudades impecables y las cocinas en marcha en Estados Unidos (EEUU), cada dólar cuenta.

En la actualidad, la clave para hacer rendir el salario en estos sectores es saber dónde comprar el calzado de seguridad obligatorio y los uniformes que resisten el lavado industrial sin perder la forma.

Seguridad al mejor precio: calzado antideslizante

En una cocina o en un equipo de limpieza, un resbalón es un riesgo laboral crítico. Las opciones más inteligentes hoy son:

Walmart (Modelos TredSafe y Shoes for Crews): sigue siendo la opción más accesible.

Al 19 de marzo, los modelos básicos de la marca TredSafe se mantienen en un rango de $25 a $35.

Sin embargo, la gran noticia de 2026 es que Walmart ha expandido su oferta de Shoes for Crews en línea, permitiendo obtener calzado de grado profesional por unos $50, un ahorro significativo frente a tiendas departamentales.

Crocs at Work: uy valorados por asistentes de cocina y lavaplatos por ser impermeables y fáciles de desinfectar. ´

El modelo Bistro Work Clog tiene un precio oficial de $49.99, pero en cadenas como Famous Footwear o Shoe Carnival, es común encontrarlos hoy con promociones de "compra uno y lleva el segundo al 50%".

Skechers (vía Ross Dress for Less): para quienes prefieren la comodidad de un tenis con suela certificada.

En tiendas de descuento como Ross o Marshalls, los modelos Skechers Work suelen aparecer por $39.99, cuando su precio regular supera los $75.

Durabilidad en el sector servicios: uniformes y scrubs

El desgaste por químicos (cloro) y grasa exige telas resistentes.

Walmart (Marca Scrubstar): es el líder indiscutible en economía para personal de limpieza y mantenimiento.

+ Precios confirmados (Marzo 2026): los tops y pantalones Core Essentials se venden desde $13.96 cada pieza. Un trabajador puede adquirir un set completo de alta durabilidad por menos de $30.

Burlington (El paraíso de los chefs): es el lugar recomendado para asistentes de cocina y chefs que buscan filipinas (chef coats) de marcas como ChefWorks o Happy Chef.

Mientras que en sitios especializados estas prendas superan los $40, en Burlington se encuentran entre $14.95 y $19.99.

The Uniform Outlet: con presencia en centros comerciales de descuento (outlets) en todo el país, esta cadena ofrece marcas premium como Grey’s Anatomy o Cherokee a precios reducidos, ideal para trabajadores de mantenimiento en hoteles o clínicas que requieren una imagen más corporativa.

Para los que prefieren comprar más por menos: mayoristas recomendadas

Para los trabajadores que deben costear sus propios insumos de limpieza o herramientas de cocina, las tiendas mayoristas (warehouse clubs) y los distribuidores digitales se han convertido en la opción más rentable en 2026.

Según los últimos análisis de precios de marzo, estas son las tres rutas recomendadas:

Sam’s Club (El más económico en membresía y básicos): en 2026, Sam's Club se mantiene como la opción con la barrera de entrada más baja. Su membresía básica de $50 anuales es más barata que la de Costco ($65).

+ Para el trabajador: es el lugar ideal para comprar guantes de nitrilo, detergentes industriales y desinfectantes en presentaciones "Club Size". Además, su marca propia Member's Mark ofrece paños de microfibra de alta densidad que cuestan un 35% menos que las marcas nacionales.

WebstaurantStore (El gigante digital para cocina): Esta plataforma se ha consolidado este año como la fuente principal para asistentes de cocina y lavaplatos.

+ No requiere membresía física y permite comprar suministros como delantales de vinilo, termómetros de cocina y calzado antideslizante a precios de distribuidor. Su sección de "Outlet" es frecuentada por chefs que buscan renovar sus cuchillos y herramientas manuales con descuentos de hasta el 50%.

BJ's Wholesale Club (ideal para la Costa Este): si el trabajador se encuentra en la zona este de EE. UU., BJ’s es la mejor opción para uniformes de mantenimiento y limpieza. A diferencia de otros clubes, BJ’s acepta cupones del fabricante, lo que permite combinar descuentos y reducir el costo de productos de higiene personal y lavandería (esencial para uniformes sucios) a niveles mínimos.

si el trabajador se encuentra en la zona este de EE. UU., BJ’s es la mejor opción para uniformes de mantenimiento y limpieza. A diferencia de otros clubes, BJ’s acepta cupones del fabricante, lo que permite combinar descuentos y reducir el costo de productos de higiene personal y lavandería (esencial para uniformes sucios) a niveles mínimos. Distribuidores locales de "Janitorial Supplies": para especialistas en mantenimiento, existen distribuidores como SupplyWorks (de Home Depot) que, aunque están enfocados en empresas, permiten compras al público general en muchas localidades. Aquí, el ahorro en mopas profesionales, químicos concentrados y bolsas de basura industriales puede ser de hasta un 40% comparado con una tienda minorista normal.

Consejos para el trabajador

Aprovecha el "Tax Refund": dado que estamos en plena temporada de impuestos, recuerda a los lectores que los uniformes y calzado de seguridad son gastos deducibles si su empleador no los proporciona. Guardar los recibos de Walmart o Burlington es fundamental. Cupones digitales: sitios como Shoes for Crews están ofreciendo este mes códigos de descuento de hasta el 30% para nuevos usuarios registrados. Es preferible comprar en línea que pagar el precio completo en una tienda física local. Días de resurtido: en tiendas como Ross o Burlington, los nuevos cargamentos de calzado de trabajo suelen llegar los lunes y martes. Ir a mitad de semana garantiza encontrar tallas comunes (como la 8 o 10) que suelen agotarse rápido.

Consejo de ahorro 2026: Antes de pagar una membresía completa, verifica si tu empleador tiene un "Corporate Account" en Costco o Sam's Club. Muchos trabajadores de limpieza y cocina pueden ser agregados como usuarios adicionales o recibir pases de un día, permitiéndoles acceder a los precios mayoristas sin pagar la cuota anual.

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