De la chaqueta al traje de baño: ¿El calor regresa a Miami este fin de semana? (Pronóstico)

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Los residentes del sur de la Florida, Estados Unidos (EEUU) despertaron este jueves con una sensación poco común para esta época del año.

Un frente frío estacionario ha decidido prolongar su estancia, regalándonos temperaturas máximas que apenas rozan los 73°F (23°C) y mínimas que han descendido hasta los 56°F (13°C) en algunas zonas.

Sin embargo, este "respiro invernal" tiene las horas contadas.Según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la atmósfera se prepara para un giro radical que nos devolverá el clima tropical característico de la península.

¿Por qué ha hecho tanto frío?

El fenómeno actual se debe a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, combinada con vientos persistentes del norte que arrastran aire seco y fresco.

Esta configuración bloquea la intensidad del sol primaveral, manteniendo el termómetro unos 10 grados por debajo de lo habitual para mediados de marzo.

El pronóstico: hoja de ruta para el fin de semana

Si tienes planes al aire libre, toma nota de cómo evolucionará el tiempo en los próximos días:

Viernes 20 de marzo: Inicia la transición. Aunque la mañana seguirá siendo fresca, las máximas subirán hasta los 75°F (24°C).

Veremos más sol, aunque no se descartan algunos chubascos aislados (probabilidad del 20%).

Sábado 21 de marzo: los vientos rotarán hacia el sureste, trayendo aire cálido desde el Caribe.

Las temperaturas oscilarán entre los 68°F (20°C) de mínima y los 79°F (26°C) de máxima.

Domingo 22 de marzo: será el día más cálido del fin de semana.

El termómetro podría tocar los 81°F (27°C), consolidando el regreso de las condiciones veraniegas.

Extra: Para el lunes 23 de marzo, se espera que el patrón de alta presión se establezca firmemente, dejando atrás cualquier rastro de este frente frío y marcando el inicio de una semana con máximas estables por encima de los 80°F.

Nota de servicio: a pesar del calor de la tarde, las madrugadas se mantendrán frescas hasta mediados de la próxima semana. Si sales temprano a trabajar o a la escuela, una chaqueta ligera seguirá siendo tu mejor aliada.

Recomendaciones para la comunidad

El cambio de temperatura y la rotación de los vientos también afectan otros factores que debes considerar:

Índice UV elevado: con el regreso del sol pleno, el índice ultravioleta se situará en niveles "Muy Altos" (10+). No olvides el protector solar si estarás en la playa o parques. Condiciones marinas: los vientos del norte han generado un oleaje picado. Si eres pescador o usas embarcaciones pequeñas, consulta las advertencias locales antes de salir al mar. Ahorro de energía: aprovecha estos últimos días frescos para apagar el aire acondicionado y ventilar tu hogar; a partir del lunes, el consumo eléctrico volverá a subir con el calor persistente.

Polen y alergias: El aumento de los vientos del sureste durante el fin de semana suele elevar los niveles de polen de roble y gramíneas. Se recomienda a las personas alérgicas mantener las ventanas cerradas durante las tardes de viento.

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