FDA alerta sobre lote de queso crema en Nueva York: sepa cómo identificarlo

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Tras detectarse posible contaminación con listeria en productos elaborados por Made Fresh Salads, la agencia clasificó el retiro como Clase I, la categoría más grave, debido al potencial riesgo de efectos severos o incluso mortales para la salud de los consumidores.

Se detectó que la bacteria provenía de una pieza del mezclador utilizado en la elaboración del queso crema. Tras descubrir el problema, la empresa retiró inmediatamente el equipo afectado y suspendió su uso, garantizando que no se continúe utilizando en la producción.

Productos y distribución afectados

Los productos involucrados corresponden a envases plásticos blancos de cinco libras de queso crema Made Fresh Salads.

La distribución se concentró en zonas de Nueva York como Brooklyn, Queens y el Bronx, principalmente en tiendas minoristas. Los consumidores deben verificar sus compras para confirmar si poseen alguno de los lotes involucrados.

Riesgos para la salud

La listeria es una bacteria que puede generar infecciones graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes tienen condiciones médicas preexistentes.

La alerta Clase I indica que existe una probabilidad significativa de efectos graves si el producto se consume, aunque hasta ahora no se han registrado casos confirmados.

La FDA y las autoridades sanitarias instan a quienes hayan adquirido el queso crema afectado a no consumirlo.

Se recomienda devolverlo al punto de compra para prevenir cualquier riesgo, la vigilancia de la agencia continúa mientras se completa el proceso de retiro del mercado, asegurando que los productos peligrosos sean retirados lo antes posible.

Puntos clave sobre los productos afectados:

Presentación: envases plásticos blancos de cinco libras

Etiqueta: Made Fresh Salads

Distribución: Brooklyn, Queens y Bronx

Venta: tiendas minoristas locales

Con fechas de caducidad hasta el 27 de febrero de 2026, indicadas en la esquina inferior izquierda de la etiqueta.

Además, la FDA agregó otros productos incluidos en la alerta sanitaria, estos son:

Queso crema de manzana y canela

Queso crema de manzana acaramelada

Queso crema de arándano

Queso crema de ajo y hierbas

Queso crema de jalapeño

Queso crema de jalapeño con cheddar

Queso crema de salmón ahumado

Queso crema de cebollín

Queso crema de fresa

Queso crema de tomate seco

Queso crema de vegetales

Queso crema de nueces con pasas

Queso crema batido

Tofu batido

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