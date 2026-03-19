Cómo solicitar los $500 de ayuda en Nueva York: guía completa del nuevo programa estatal

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Nueva York está en un momento crucial para el bolsillo de sus habitantes. El gobierno estatal y la alcaldía de la ciudad están trabajando en una serie de propuestas que buscan inyectar dinero directamente a los residentes para hacer frente al alto costo de vida.

Desde cheques de reembolso por energía hasta programas piloto de ingresos garantizados, aquí te contamos cómo funcionan estas iniciativas y quiénes podrían recibir hasta $500 o más en 2026.

El plan de cheques "POWER": $500 para el alivio energético

La Asamblea del Estado de Nueva York ha puesto sobre la mesa una propuesta presupuestaria de 266 mil millones de dólares que prioriza el alivio inmediato. El componente estrella es el crédito de reembolso Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER).

Este plan contempla el envío de pagos únicos durante el otoño de 2026 para ayudar con las facturas de servicios públicos:

$500: Para residentes elegibles con ingresos inferiores a $150.000.

Para residentes elegibles con ingresos inferiores a $150.000. $300: Para aquellos con ingresos entre $150.000 y $300.000.

El objetivo es mitigar el impacto de la inflación en los costos de calefacción y electricidad, funcionando como un pago anticipado directo a los contribuyentes.

Ingresos garantizados: el modelo de $500 mensuales

Más allá de los pagos únicos, la Ciudad de Nueva York (NYC) y el estado están ampliando los programas de Renta Básica Garantizada. Estos no son préstamos, sino transferencias de efectivo sin restricciones.

1. Jóvenes en situación de vulnerabilidad

El Concejo Municipal de NYC ha puesto en marcha el programa "Cash with Care" con un presupuesto de 1.5 millones de dólares para el año fiscal 2026.

Este proyecto está diseñado para ayudar a jóvenes de entre 18 y 24 años que están saliendo del sistema de albergues (como Covenant House), brindándoles estabilidad financiera mientras buscan un lugar donde vivir de forma permanente.

2. Madres embarazadas y nuevas familias

Después del éxito de programas piloto anteriores, la ciudad reafirma su compromiso con el primer programa municipal de ingresos garantizados para madres primerizas, con el objetivo de reducir la pobreza infantil desde el nacimiento.

3. El ejemplo de otras ciudades de Nueva York

El modelo de los $500 mensuales ya se está implementando en otras áreas del estado, sirviendo como un experimento para una posible expansión a nivel estatal:

Rochester y Mount Vernon: Han puesto en marcha programas que ofrecen US$500 al mes a residentes de bajos ingresos.

Condado de Columbia: Lanzó un piloto que proporciona US$500 mensuales a hogares monoparentales con niños pequeños hasta julio de 2027.

¿Quiénes califican para estas ayudas?

Para maximizar la elegibilidad, los residentes deben estar atentos a los criterios de Ingreso Medio del Área (AMI). Generalmente, estos programas se dirigen a personas que ganan menos del 80% del AMI de su localidad.

Es importante mencionar que, muchos de estos beneficios se tramitan a través de la declaración de impuestos o portales oficiales como NYC.gov. Mantener sus datos actualizados con el Departamento de Finanzas es crucial para no perder estos fondos.

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