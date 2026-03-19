Cheques de alivio por aranceles en EEUU: ¿Quiénes podrían recibir hasta $2.400?

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La reciente propuesta liderada por el senador demócrata Martin Heinrich cobró fuerza en el Congreso de los EEUU.

El proyecto busca establecer un sistema de alivio financiero para las familias que han reducido su poder adquisitivo debido a los aranceles impuestos a productos de consumo diario.

Esta medida no solo pretende inyectar dinero en los hogares más afectados, sino que también marca un precedente en la lucha de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre quién tiene la última palabra en materia de impuestos al comercio exterior.

¿Cuál es el estado actual de la propuesta?

A día de hoy, la Ley de Reembolso de Aranceles para Familias Trabajadoras se encuentra en una fase temprana del proceso legislativo. Fue introducida formalmente en el Senado el 12 de marzo de 2026.

Para hacerse efectivo, el proyecto debe ser debatido, votado y aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente.

No obstante, la administración actual mostró resistencia a la idea de devoluciones automáticas, sugiriendo que cualquier reembolso podría tardar años en resolverse mediante litigios individuales.

¿Qué más se conoce?

El contexto de esta ley es una sentencia del 20 de febrero de 2026, donde el tribunal máximo declaró que muchos de los aranceles generalizados eran ilegales porque el presidente excedió su autoridad al imponerlos sin permiso del Congreso.

Los reembolsos se pagarían utilizando los ingresos que el gobierno ya recaudó a través de estos aranceles considerados "ilegales". Se estima que hay más de $134.000 millones en disputa.

Dicho proyecto de ley incluye cláusulas para reafirmar que solo el Congreso tiene la facultad de fijar impuestos y regular el comercio, limitando el uso de leyes de "emergencia" para imponer aranceles de forma arbitraria.

Medios como EFE y Swissinfo reportan que fiscales de estados como Nueva York y California exigen que el dinero se devuelva con intereses, argumentando que las familias han estado financiando préstamos forzosos al gobierno a través de precios más altos en comida y ropa.

¿Quiénes recibirían dinero y cuánto?

Personas solteras : aquellos que ganen hasta $90.000 recibirían $600.

: aquellos que ganen hasta $90.000 recibirían $600. ​Jefes de familia : quienes ganen hasta $120.000 también recibirían $600.

: quienes ganen hasta $120.000 también recibirían $600. ​Parejas casadas : si presentan su declaración juntos y ganan hasta $180.000, el pago sería de $1.200.

: si presentan su declaración juntos y ganan hasta $180.000, el pago sería de $1.200. ​Apoyo por hijos: se sumarían $600 adicionales por cada hijo dependiente. Por ejemplo, una familia de cuatro (dos adultos y dos niños) alcanzaría un total de $2.400.

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