Guía de compras en Florida: Dónde encontrar comida más barata que en Walmart

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En un contexto donde los hogares priorizan la capacidad de ahorro en sus compras diarias, el reporte más reciente de Consumer Reports identifica a los supermercados que logran desplazar a Walmart en términos de asequibilidad.

El estudio destaca que, aunque Walmart es el referente tradicional de bajo costo, existen al menos seis competidores que ofrecen un equilibrio superior entre precio y calidad, con diferencias en el ticket final que pueden alcanzar hasta un 33% dependiendo del establecimiento elegido.

Líderes en ahorro mediante clubes de precios

Dentro del ranking de supermercados económicos, las modalidades de membresía ocupan los primeros lugares.

Costco encabeza la lista con productos alimenticios un 21% más baratos que los encontrados en Walmart.

Le sigue de cerca BJ’s Wholesale Club, donde los consumidores pueden hallar artículos con costos hasta un 20% menores. Ambas cadenas basan su estrategia en la venta por volumen, lo que permite reducir el precio unitario de los productos de primera necesidad.

Cadenas de descuento y opciones regionales

El análisis también resalta el desempeño de los supermercados de origen europeo y minoristas especializados. La cadena alemana Lidl presenta precios un 8.5% por debajo de Walmart, mientras que su competidor directo, Aldi, registra una diferencia del 8.3%, destacando especialmente en las secciones de lácteos, frutas y verduras.

Por otro lado, la cadena WinCo aplica una estrategia operativa que le permite mantener costos un 3.3% menores.

Finalmente, la cadena HEB se posiciona en este grupo con una diferencia más ajustada de apenas el 0.2% respecto a Walmart, logrando de igual forma entrar en la categoría de los minoristas más económicos del mercado actual.

Cadena de Supermercado Porcentaje de ahorro frente a Walmart Costco 21% más económico BJ’s Wholesale Club 20% más económico Lidl 8.5% más económico Aldi 8.3% más económico WinCo 3.3% más económico HEB 0.2% más económico

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