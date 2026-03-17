Cadenas de comida rápida lanzan ofertas por San Patricio: aquí los restaurantes con descuentos exclusivos

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La conmemoración del santo patrón de Irlanda transforma el paisaje comercial con una marea de color verde y música tradicional. Esta festividad religiosa y cultural atrae tanto a la comunidad de origen europeo como a la población estadounidense general.

El entusiasmo por participar en los desfiles y reuniones sociales impulsa una dinámica económica vigorosa en el sector de servicios. Las familias buscan opciones económicas para compartir platillos temáticos y brindar en honor a esta tradición centenaria que une naciones.

La firma de investigación Numerator confirma las mejores ofertas del día en bebida y comida. El estudio revela que el 61% de los 5.300 consumidores encuestados planea comprar alimentos específicos para la fecha.

¿Qué dulces regalan durante el Día de San Patricio?

Krispy Kreme regala este lunes y martes una rosquilla "Green O’riginal Glazed" a todos los clientes que visiten sus sucursales. Además, los primeros 4.000 visitantes podrán ganar un "Pase Docena Dorada de la Suerte" para obtener donas gratis durante todo un año.

McDonald’s recupera su famoso "Shamrock Shake", un batido verde con jarabe de menta que solo aparece en el menú de temporada. Esta bebida se ha convertido en un ícono de la festividad para los consumidores que buscan sabores refrescantes y visualmente temáticos.

Cinnabon también se suma a la celebración con una promoción especial para los miembros de su programa de fidelización "Cinnabon Rewards". Por tan solo $1, los usuarios pueden adquirir una limonada de cualquier tamaño o sabor durante toda la jornada del martes.

¿Dónde se puede comer más barato en el Día de San Patricio?

Burger King ofrece una ración grande de aros de cebolla por un precio simbólico de $2 para los socios de "Royal Perks". Esta oferta busca complementar los combos clásicos de la cadena con un acompañamiento dorado que evoca la suerte de la festividad.

Marco’s Pizza aplica un descuento directo de $3 en cualquier pizza de su menú especial si el comensal utiliza el código "LUCKY". Por otro lado, California Tortilla obsequia totopos con queso o salsa a quienes mencionen el código "LUCKYCHEESE" al momento de pagar.

Dog Haus permite añadir un "pickleback" a la orden por solo $1 adicional durante toda esta semana de celebraciones en sus locales. Estas estrategias comerciales permiten que los ciudadanos disfruten de una salida grupal sin afectar de manera significativa el presupuesto mensual de su hogar.

¿Qué bebidas se pueden conseguir por el Día de San Patricio?

Cody’s Original Roadhouse mantiene una promoción de bebidas al 2x1 durante todo el día para fomentar la convivencia en sus establecimientos. Según Numerator, el 48% de los compradores tiene previsto adquirir bebidas alcohólicas para acompañar sus cenas y reuniones privadas.

La mayoría de estos beneficios requieren el uso de aplicaciones móviles o la pertenencia a clubes de recompensa gratuitos de las marcas. Es recomendable verificar la participación de los locales cercanos, ya que algunas franquicias pueden limitar los descuentos a regiones específicas del país.

Aproveche estas oportunidades para degustar productos exclusivos que solo están disponibles una vez al año en el mercado de comida rápida. La suerte de San Patricio llega a la mesa de los consumidores con precios reducidos y sorpresas en cada bocado festivo.

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