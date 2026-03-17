¡Atención, mexicanos! Cómo asegurar una pensión viviendo en EEUU: el método legal y rápido

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Los ciudadanos mexicanos que viven en los Estados Unidos ahora tienen a su disposición herramientas formales y digitales para construir un patrimonio que les asegure una buena vejez en su país natal.

Gracias a la modernización del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y a la apertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para trabajadores independientes, la distancia ya no es un obstáculo para contribuir y ahorrar de manera legal y segura.

AforeMóvil: la llave del ahorro transfronterizo

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ha promovido el uso de la aplicación AforeMóvil, que está disponible en EEUU y Canadá.

Esta herramienta permite a nuestros compatriotas localizar su cuenta de Afore existente o abrir una nueva directamente desde su teléfono inteligente.

Según la CONSAR, para empezar a gestionar sus recursos, los usuarios solo necesitan su CURP, un correo electrónico y una identificación oficial, como el Pasaporte o la Matrícula Consular.

Las aportaciones voluntarias se pueden hacer a través de:

Aplicaciones de transferencia: Plataformas como uLink permiten enviar dinero directamente a la cuenta individual de Afore.

Domiciliación: Cargos automáticos a tarjetas de débito o crédito mexicanas.

Red de comercios: Los familiares en México pueden hacer depósitos en tiendas de conveniencia proporcionando la CURP del titular.

El IMSS abre sus puertas a trabajadores mexicanos en EEUU

Un cambio importante que se implementará en 2026 es la consolidación del esquema de incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social para trabajadores independientes.

Con esta modalidad, el IMSS permite que los mexicanos que viven en el extranjero paguen sus cuotas de seguridad social, lo que les otorga derechos similares a los de un trabajador en México.

Fuentes oficiales del IMSS han confirmado que este esquema no solo ayuda a acumular semanas de cotización para una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, sino que también ofrece acceso a servicios médicos tanto para el titular como para sus beneficiarios en México, además de protección ante riesgos laborales e invalidez.

Beneficios fiscales y rendimientos competitivos de recibir la pensión mexicana en EEUU

Este año, las Afores en México han reportado rendimientos promedio que varían entre el 7% y el 9% anual, según datos de la Amafore.

Además, la legislación actual permite que el ahorro voluntario sea deducible de impuestos en la declaración anual ante el SAT (hasta el 10% del ingreso anual o 5 UMAs), lo que representa un atractivo incentivo financiero para aquellos que mantienen lazos económicos con México.

"El ahorro constante y el aprovechamiento de las herramientas digitales son clave para que los migrantes no lleguen a la edad de jubilación en una situación de vulnerabilidad", señala la guía "10 cosas que debes saber sobre tu Afore" publicada conjuntamente por la CONSAR y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

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