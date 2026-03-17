¿Sin boletos para el Mundial 2026? Guía para disfrutar gratis del Fan Fest en Dallas (Registro y seguridad)

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Si no conseguiste entradas para los partidos del Mundial 2026 en Texas, Estados Unidos (EEUU), la "fiebre futbolera" no te dejará fuera de la acción.

El Norte de Texas ha confirmado que Fair Park será el epicentro de la celebración oficial de la FIFA, transformándose en un espacio de 1 millón de pies cuadrados dedicado exclusivamente a los aficionados durante 34 días.

¿Qué esperar del Fan Fest?

El evento, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, busca replicar la experiencia global vivida en sedes como Rusia y Catar.

La entrada será totalmente gratuita, aunque para garantizar el control de aforo, los asistentes deberán gestionar un código QR de acceso (detalles sobre el registro se publicarán próximamente).

Capacidad y espacio: el evento contará con dos zonas principales: The Pavilion (con capacidad para 20.000 personas) y los Lotes 9 y 10 (con espacio para otras 15,000), sumando una capacidad total de 35.000 aficionados diarios.

el evento contará con dos zonas principales: The Pavilion (con capacidad para 20.000 personas) y los Lotes 9 y 10 (con espacio para otras 15,000), sumando una capacidad total de 35.000 aficionados diarios. Programación: Se transmitirán los partidos del torneo en pantallas gigantes.

El horario será desde una hora antes del primer partido hasta una hora después del último (excepto los encuentros que inicien después de las 10 p.m.).

Entretenimiento: además del futbol, el recinto ofrecerá conciertos (artistas por confirmar en mayo), espectáculos culturales, zonas de juegos y una amplia oferta gastronómica.

Opciones Premium: Aunque el acceso general es gratuito, la organización ha adelantado que existirán opciones "Premium" de pago. Si buscas una experiencia con mejores vistas o servicios exclusivos, mantente al tanto de la web oficial de World Cup Dallas.

Un ambiente seguro y local

A diferencia de otras ciudades anfitrionas en EEUU que han enfrentado retos presupuestarios, Dallas ha asegurado su festival mediante una combinación de patrocinadores locales y el Fondo Fiduciario de Eventos de Texas.

En cuanto a la seguridad, las autoridades municipales de Dallas han hecho hincapié en que su enfoque está centrado en la comunidad.

El concejal Adam Bazaldúa destacó que la ciudad ha mantenido una postura firme respecto a la independencia de las fuerzas locales frente a las agencias federales, recordando que la ciudad rechazó fondos federales en octubre de 2025 que estaban condicionados a la colaboración con la aplicación de leyes migratorias.

"Lo último que queremos es representar una amenaza para quienes nos visitan", señaló el concejal, reafirmando que el objetivo es que el evento sea un espacio de unión.

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