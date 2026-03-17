Trámites vehiculares en el 100 16th Street: todo sobre la nueva oficina del DMV en Miami Beach

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Los residentes de Miami Beach ya no tendrán que cruzar la bahía de Biscayne para gestionar sus trámites vehiculares.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, inauguró oficialmente una moderna oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en pleno corazón de la ciudad.

Ubicada en el 100 16th Street, esta nueva sede de 4,000 pies cuadrados llega para aliviar la demanda de servicios de identificación y registros automotores, ofreciendo una infraestructura de primer nivel diseñada para la rapidez y el confort del usuario.

Todo sobre la nueva oficina del DMV en Miami Beach

La nueva instalación cuenta con 14 ventanillas de servicio al cliente, lo que permite una gestión fluida de los trámites más solicitados.

Los ciudadanos podrán acudir a este centro para:

Emisión y renovación de licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Registro de vehículos motorizados y entrega de placas.

Pago de impuestos sobre la propiedad y recibos de impuestos comerciales.

Citas programadas y "walk-ins"

A diferencia de otras sedes del condado que operan estrictamente bajo agenda previa, esta oficina introduce una flexibilidad necesaria para la dinámica de la playa.

Aunque se pueden programar citas, el centro también acepta personas sin cita previa (walk-ins), permitiendo que quienes tengan emergencias o trámites de última hora puedan ser atendidos el mismo día.

Entendiendo el ritmo laboral de los residentes de Miami Beach, la oficina operará en un horario competitivo que incluye los fines de semana:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con la apertura de esta oficina —la número 13 bajo la gestión de Fernández— se espera reducir significativamente el tráfico en las calzadas (causeways) que conectan con el continente, ya que miles de residentes ahora podrán realizar sus trámites legales a pocas cuadras de sus hogares o lugares de trabajo, fomentando una ciudad más eficiente y conectada.

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