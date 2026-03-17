¿Calificas? La empresa Navient reparte cheques de $2.000 a este grupo de personas

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La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) inició la distribución masiva de cheques de hasta $2.000 para miles de antiguos prestatarios de préstamos estudiantiles afectados por las prácticas de la empresa Navient.

Esta medida responde a un acuerdo legal de 120 millones de dólares que sanciona a la administradora por inducir ilegalmente a los usuarios a prórrogas de pago costosas en lugar de ofrecer planes basados en ingresos.

Pagos

Los pagos automáticos, que comenzaron a enviarse el 13 de febrero de 2026, benefician a quienes gestionaron créditos federales con Navient o Sallie Mae según detalla Mundo Now.

También se entregan cheques a quienes solicitaron moratorias antes de 2017, marcando un hito importante en la fiscalización de las entidades financieras que gestionan la deuda educativa en Estados Unidos.

Reclamo

El proceso de compensación no requiere que los beneficiarios realicen trámites adicionales, ya que la identificación de los elegibles ocurre de forma directa mediante los registros internos de la compañía.

Es fundamental aclarar que recibir este dinero no modifica ni reduce el saldo de los préstamos vigentes, por lo que los ciudadanos deben mantener sus obligaciones de pago actuales con sus respectivos administradores.

Mientras la distribución de fondos continúa, el caso de Navient y su filial Pioneer Credit Recovery subraya la vigilancia extrema sobre los informes crediticios y la transparencia en el alivio financiero, especialmente en un contexto donde la deuda estudiantil asfixia la economía de millones de hogares estadounidenses.

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