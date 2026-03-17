El servicio de inmigración eleva los costos para agilizar la residencia: el ajuste alcanza un nuevo máximo en EEUU

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El sistema migratorio estadounidense enfrenta una reestructuración financiera que afecta directamente los presupuestos de empresas y profesionales extranjeros. Esta actualización de precios responde a la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica y contratar personal adicional para reducir los tiempos de espera.

Muchos solicitantes dependen de respuestas rápidas para mantener su estatus legal o iniciar contratos laborales en sectores estratégicos del país. La urgencia por obtener una resolución administrativa convierte a los servicios de pago adicional en una herramienta indispensable para miles de usuarios cada año.

La agencia federal confirma que USCIS vuelve a subir tarifas, ahora el procesamiento premium para la Green Card ahora cuesta más desde el pasado 1 de marzo de 2026. Según La Opinión, , detalla que el costo para el Formulario I-140 sube de 2.805 a 2.965 dólares.

¿Qué formularios cambian y ahora cuestan más?

El incremento impacta severamente al Formulario I-129, el cual utilizan las compañías para gestionar visas de no inmigrante como la H-1B y la L-1. Los empleadores que busquen una decisión acelerada para sus especialistas extranjeros deberán pagar la nueva cifra unificada de 2,965 dólares.

Esta medida también alcanza a las peticiones para trabajadores temporales bajo los programas de visado H-2B y para personal religioso con la clasificación R-1. En estos casos específicos, el monto del servicio prioritario aumenta de 1.685 dólares a una tarifa actualizada de 1.780 dólares por solicitud.

USCIS advierte que rechazará de forma automática cualquier paquete prestado que incluya los pagos con los valores anteriores a la reforma de marzo. Los errores en el cálculo de las tasas postales generarán retrasos críticos en procesos que suelen tener fechas límite inamovibles para los trabajadores.

¿Por qué se anuncia un nuevo ajuste en las tarifas?

La administración migratoria sostiene que los fondos recaudados permitirán mejorar la eficiencia del sistema y disminuir la enorme acumulación de expedientes en espera. La inversión en tecnología y recursos humanos resulta vital para agilizar la revisión de documentos que tardan meses en procesarse.

El servicio premium ofrece la garantía de una respuesta en un plazo de quince días naturales para la mayoría de las categorías de empleo disponibles. Sin esta opción, muchos profesionales altamente calificados corren el riesgo de perder ofertas laborales debido a la lentitud del trámite ordinario.

Empresas de diversos sectores manifiestan su preocupación por el incremento de los costos operativos que implica la contratación de talento internacional en la actualidad. El ajuste tarifario representa un desafío adicional para las pequeñas organizaciones que operan con márgenes financieros limitados en el mercado estadounidense.

¿Cómo afecta a los profesionales que USCIS vuelve a subir tarifas?

Los aspirantes a la residencia permanente basada en el empleo deben recalcular sus ahorros para cubrir la diferencia en el costo del procesamiento prioritario. Este gasto se suma a los honorarios legales y a las tarifas de presentación base que ya implican una inversión considerable para el inmigrante.

La agencia recomienda verificar siempre la tabla de costos vigente en el portal oficial antes de emitir los cheques o giros postales correspondientes. Un pago incorrecto anula la prioridad del trámite y devuelve el expediente al final de la fila de procesamiento regular de la oficina regional.

A pesar del alza, la demanda de este servicio mantiene una tendencia creciente debido a la incertidumbre que generan los retrasos en las citas consulares. El procesamiento premium sigue como la única vía certera para obtener una definición legal en un tiempo predecible dentro de los EEUU.

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