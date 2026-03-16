¿Cómo hacerse ciudadano en Illinois sin pagar un dólar? Abren fechas para clases gratuitas este mes: requisitos

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En un esfuerzo por fortalecer la integración de las comunidades migrantes, varias organizaciones y municipios en todo el estado de Illinois han lanzado una emocionante convocatoria de clases gratuitas de ciudadanía para 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo derribar las barreras educativas y económicas que enfrentan los residentes permanentes legales en su camino hacia la naturalización.

Las autoridades locales, junto con organizaciones como la Coalición de Illinois Pro-Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y la Iniciativa de Nuevos Estadounidenses (NAI), están ofreciendo estos recursos para preparar a los candidatos en áreas clave del examen: historia de Estados Unidos, educación cívica y dominio del idioma inglés.

Requisitos de elegibilidad para participar en las clases de ciudadanía gratuitas

Si estás interesado en participar en estos programas gratuitos, hay ciertos criterios que debes cumplir según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), tal como lo indica USCIS. Aquí te dejo los requisitos más importantes:

Edad mínima: Debes tener al menos 18 años cuando presentes el Formulario N-400.

Residencia legal: Necesitas contar con una "Green Card" (Tarjeta de Residente Permanente) válida.

Tiempo de residencia: Debes haber sido residente permanente durante al menos 5 años (o 3 años si estás casado con un ciudadano estadounidense).

Presencia física: Tienes que demostrar que has estado físicamente presente en el país por al menos 30 meses.

Carácter moral: Es necesario que muestres un buen carácter moral y un compromiso con los principios de la Constitución.

Lugar y horarios de clases de ciudadanía gratuitas

El programa de 2026 destaca por su flexibilidad, ofreciendo modalidades presenciales y virtuales para adaptarse a las necesidades de los trabajadores.

Ciudad de Cicero y Condado de Cook

El Centro Comunitario de Cicero (2250 S. 49th Ave.) lidera la oferta académica con los siguientes horarios reportados por el municipio:

Clases en español: Martes y jueves. Presencial de 10:00 a 12:00 hs; virtual de 16:00 a 18:00 hs.

Clases en inglés: Lunes y miércoles. Presencial de 10:00 a 12:00 hs; virtual de 16:00 a 18:00 hs.

Contacto: Los interesados pueden llamar al 708-656-3600 (ext. 545 o 777).

Chicago y área metropolitana

Organizaciones como BPNC (Brighton Park Neighborhood Council) y el Latino Resource Institute of Illinois ofrecen sesiones que incluyen:

Lunes a viernes: De 18:00 a 20:00 hs.

Sábados: Sesiones intensivas de 09:00 a 13:00 hs.

Mundelein High School: Ofrece cursos nocturnos de 18:00 a 20:30 hs en el Fremont Public Library.

Preparación integral para el examen de ciudadanía

De acuerdo con la plataforma de políticas 2026 de la ICIRR, el enfoque de este año no solo es memorizar las "100 preguntas", sino desarrollar habilidades lingüísticas reales.

Los instructores utilizan materiales oficiales del Centro de Recursos para la Ciudadanía de USCIS, cubriendo la revisión del Formulario N-400, simulación de entrevistas y las actualizaciones del examen que enfatizan una comprensión más profunda de la historia estadounidense.

"Illinois se consolida como un estado santuario que no solo protege, sino que invierte en el futuro de sus residentes", señalan portavoces de la coalición en su reciente cumbre anual.

Las inscripciones ya están abiertas y, debido a la alta demanda, se recomienda a los residentes contactar a sus bibliotecas locales o centros comunitarios lo antes posible para asegurar un cupo en este ciclo escolar 2026.

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