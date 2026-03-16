¿Trabajas en Detroit? Esto debes saber sobre la propuesta de aumento salarial municipal

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En un movimiento histórico para la fuerza laboral de la ciudad, la alcaldesa Mary Sheffield ha presentado un ambicioso plan presupuestario que busca establecer un "salario digno" para todos los empleados municipales a tiempo completo.

La medida, anunciada el pasado 9 de marzo de 2026, propone elevar el piso salarial a 21.45 dólares por hora.

¿Qué significa este cambio para los trabajadores?

Si la propuesta recibe el visto bueno del Ayuntamiento, el aumento entrará en vigor durante el primer periodo de pago completo de julio de 2026.

Este ajuste busca equiparar los ingresos de los empleados públicos con el costo de vida real en el condado de Wayne, basándose en las métricas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Living Wage Calculator.

Para un trabajador a tiempo completo, este nuevo mínimo se traduce en un salario anual de 44.616 dólares.

Según estimaciones oficiales, esta medida impactará positivamente a unos 900 empleados municipales, de los cuales el 70% son residentes de la propia ciudad de Detroit.

Departamentos clave alcanzados

El aumento busca aliviar la presión financiera en sectores fundamentales para el funcionamiento diario de la metrópoli.

Los departamentos que verán los mayores beneficios incluyen:

Departamento de Obras Públicas.

Departamento de Transporte de Detroit (DDOT).

Departamento de Servicios Generales (GSD).

Departamento de Edificios, Ingeniería de Seguridad y Medio Ambiente.

La directora de Recursos Humanos, Denise Starr, señaló que el incremento será gradual según el salario actual de cada persona, con algunos trabajadores recibiendo aumentos de hasta 5 dólares adicionales por hora.

El contexto: un compromiso contra la pobreza

La alcaldesa Sheffield, quien asumió el cargo en enero de 2026, ha hecho de la reducción de la pobreza y la dignificación del trabajo un pilar de su gestión.

"No estamos solo hablando de dignidad económica, la estamos codificando en el futuro de nuestra ciudad", afirmó durante la presentación de su primer presupuesto.

Para financiar esta iniciativa, el proyecto presupuestario para 2027 reserva 7.9 millones de dólares.

La directora financiera de la ciudad, Tanya Stoudemire, ha confirmado que estos fondos provendrán del presupuesto no departamental y que la ciudad cuenta con la solvencia necesaria para implementarlo.

Puntos clave de interés

¿Qué sigue? : el Ayuntamiento de Detroit inició el 11 de marzo las audiencias presupuestarias. Es vital que los empleados municipales interesados sigan el calendario de audiencias en el sitio oficial detroitmi.gov/budget para conocer el progreso de la votación.

: el Ayuntamiento de Detroit inició el 11 de marzo las audiencias presupuestarias. Es vital que los empleados municipales interesados sigan el calendario de audiencias en el sitio oficial detroitmi.gov/budget para conocer el progreso de la votación. Orden Ejecutiva : paralelamente al anuncio, la alcaldesa firmó una orden ejecutiva que exige al Departamento de Recursos Humanos presentar un informe detallado en un plazo de 60 días sobre todos los puestos que actualmente ganan menos de este nuevo estándar, garantizando la transparencia en la aplicación de la medida.

: paralelamente al anuncio, la alcaldesa firmó una orden ejecutiva que exige al Departamento de Recursos Humanos presentar un informe detallado en un plazo de 60 días sobre todos los puestos que actualmente ganan menos de este nuevo estándar, garantizando la transparencia en la aplicación de la medida. Otros recursos para residentes: además del salario municipal, la administración Sheffield continúa apostando por programas de apoyo social, como el programa RxKids, que ofrece asistencia financiera directa a madres y bebés, una muestra más del enfoque integral de esta administración hacia la economía familiar.

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