Medicare 2026 en EEUU: evita multas de por vida antes del plazo límite del 31 de marzo

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Para millones de adultos mayores en Estados Unidos (EEUU), el mes de marzo no es solo el fin del invierno; es una fecha crítica en el calendario de salud.

El 31 de marzo marca el cierre de dos periodos fundamentales: el Período General de Inscripción y el Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage.

Dejar pasar este plazo no es un asunto menor: puede significar pagar penalizaciones económicas de por vida o quedarse sin la cobertura necesaria para proteger su bienestar y sus finanzas.

Período General de Inscripción: su última llamada

Este periodo está diseñado exclusivamente para quienes no se inscribieron en Medicare Parte A o Parte B cuando fueron elegibles por primera vez (generalmente al cumplir 65 años) y que no califican para un Período Especial de Inscripción.

¿Qué sucede si no actúa antes del 31 de marzo?

Retraso en el inicio: si se inscribe durante este periodo, su cobertura médica no comenzará de inmediato, sino hasta el 1 de julio.

si se inscribe durante este periodo, su cobertura médica no comenzará de inmediato, sino hasta el 1 de julio. Penalización económica permanente: esta es la consecuencia más grave.

Por cada 12 meses que haya pasado sin cobertura de la Parte B, Medicare aplica una penalización del 10% sobre la prima mensual.

Si esperó tres años para inscribirse, podría terminar pagando un 30% más cada mes por el resto de su vida.

Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage (MA OEP)

Si usted ya cuenta con un plan Medicare Advantage, este plazo hasta el 31 de marzo es su única ventana de oportunidad para realizar un ajuste único antes de que finalice el año.

¿Por qué podría interesarle hacer un cambio?

Si ha descubierto que su plan actual:

Ha reducido sus beneficios o ajustado su red de proveedores.

Ha aumentado los costos de sus medicamentos recetados.

Ya no cubre a los especialistas que usted necesita.

Durante este periodo, usted tiene derecho a cambiar a otro plan Medicare Advantage o regresar a Medicare Original (con o sin un plan de medicamentos Parte D por separado).

¿Dónde verificar su situación?: Visite Visite Medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). El servicio cuenta con asistencia en español.

La trampa de las penalizaciones en medicamentos (Parte D)

No subestime la cobertura de medicamentos.

Si usted pasa 63 días o más sin una cobertura de medicamentos recetados considerada “acreditable” -cobertura que, en promedio, es tan buena como la de Medicare-, enfrentará una penalización del 1% de la prima base nacional de la Parte D por cada mes que estuvo sin cobertura.

Aunque parece poco, esta cifra se suma a su prima mensual de forma permanente.

¿Cómo evitar quedar “atrapado” en un plan inadecuado?

Si pierde la fecha límite del 31 de marzo, la mayoría de los beneficiarios deberán esperar hasta el siguiente Período de Inscripción Anual (AEP), que ocurre en octubre, para realizar cambios.

Esto significa meses de incertidumbre, redes médicas limitadas y gastos de bolsillo que podrían haberse evitado.

Recomendación de experto: No espere al último día. Revise sus documentos actuales, compare su red de médicos y evalúe sus necesidades de salud actuales. La prevención es la mejor herramienta financiera de un jubilado.

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