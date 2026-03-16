Última oportunidad en Laredo: hasta el 20 de marzo para limpiar tu historial de tránsito sin ir a prisión

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La Corte Municipal de Laredo, Texas, emitió un último llamado urgente a los conductores locales para que aprovechen el programa de Amnistía 2026, el cual finalizará este viernes 20 de marzo.

El programa busca que las personas con multas pendientes por faltas comunes —como conducir sin licencia, sin seguro o por exceso de velocidad— puedan regularizar su situación legal, eliminar órdenes de arresto activas y beneficiarse de planes de pago flexibles sin el riesgo de ser encarcelados.

Hasta la fecha, más de 1,200 ciudadanos se han acogido a estos beneficios, permitiendo a la ciudad recaudar más de 250 mil dólares.

El éxito del programa radica en que permite a los infractores hacer compromisos de pago acordes a su capacidad económica, logrando ahorros sustanciales en los montos totales de las sanciones que se han acumulado por meses o años.

Para aquellos ciudadanos que enfrentan montos muy elevados o que ya cuentan con una orden de arresto emitida, la Corte Municipal ha habilitado la opción de cumplir con horas de servicio comunitario.

Esta medida busca facilitar que personas en situaciones de vulnerabilidad económica puedan saldar su deuda con la sociedad sin necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero o enfrentar tiempo en prisión.

Los interesados deben presentarse personalmente en la Corte Municipal. Los horarios de atención para lo que resta de la semana son:

Lunes a miércoles: de 09:00 am a 01:00 pm.

Jueves y viernes: a partir de las 11:00 am.

Para verificar si tiene multas pendientes o revisar los requisitos específicos, la ciudadanía puede consultar el portal oficial: www.laredomunicipalcourt.com.

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