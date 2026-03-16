Tarifas actualizadas de SimpleTV y SimpleFibra: así quedaron los precios desde este mes de marzo

SimpleTV y SimpleFibra actualizaron sus precios en bolívares para el mes de marzo de 2026, reflejando incrementos en casi todos sus planes de televisión satelital e Internet.
La información publicada por la empresa detalla los costos de cada paquete, incluyendo el 16 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los planes de televisión, y muestra un panorama de ajustes significativos respecto a febrero de este año.
Cambios en los planes de televisión
Entre los planes más completos, el Plan Mega HD quedó en Bs. 5.846,22, con 138 canales y 15 en alta definición, permitiendo hasta 3 decodificadores adicionales y acceso a Simpleplus.
Por su parte, el Plan Giga HD ahora cuesta Bs. 8.525,74, ofreciendo 177 canales, 38 en HD y hasta 5 decodificadores. El Plan Tera HD, con 202 canales y 62 en alta definición, se fijó en Bs. 14.859,16.
Planes básicos y medianos
Los paquetes más accesibles también mostraron ajustes:
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Plan Básico: Bs. 968,27, con 70 canales y un decodificador.
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Plan Byte: Bs. 3.873,08, con 97 canales y posibilidad de añadir 2 decodificadores.
Los incrementos en estos planes varían entre 14 % y 22 % en comparación con febrero de 2026.
Tarifas de Internet por fibra óptica
Los precios de los servicios de Internet también se ajustaron según la velocidad contratada:
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100Mbps: Bs. 12.595,42
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200Mbps: Bs. 13.855,38
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300Mbps: Bs. 14.695,36
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400Mbps: Bs. 15.535,33
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500Mbps: Bs. 18.895,23
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600Mbps: Bs. 20.995,17
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800Mbps: Bs. 31.494,85
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1 Giga: Bs. 37.794,66
Estos montos se calculan en bolívares según el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) al 1 de marzo de 2026, y pueden variar según la ubicación y promociones vigentes.
Condiciones de contratación y promociones
La empresa indicó que los precios pueden cambiar dependiendo de la modalidad de pago, frecuencia de facturación y ubicación del usuario. Además, todos los planes incluyen acceso gratuito a Simpleplus y están sujetos a ofertas especiales que pueden aplicarse en determinados momentos del mes.
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