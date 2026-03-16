Colisión en la Rinconada: seguimiento sobre la situación con el tren de los Valles del Tuy

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El Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora paralizó sus operaciones tras un accidente ocurrido la tarde de este domingo 15 de marzo en la estación Simón Bolívar de La Rinconada.

Un tren que cubría la ruta hacia los Valles del Tuy se descarriló y colisionó contra una de las paredes de la infraestructura, dejando un saldo oficial de ocho personas heridas, incluyendo al maquinista de la unidad.

El impacto provocó el desalojo inmediato de aproximadamente 400 pasajeros que se encontraban en el andén y dentro de los vagones.

Los cuerpos de rescate activaron protocolos de emergencia para liberar al conductor, quien quedó atrapado en la cabina de mando durante varios minutos.

Estado actual

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció la reactivación del servicio comercial en el Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora I, luego de las labores de despeje y peritaje tras el descarrilamiento.

Las autoridades confirmaron que los trenes ya operan en su horario habitual desde la Estación Cúa "General Ezequiel Zamora" hasta la Estación Terminal Caracas "Libertador Simón Bolívar" en La Rinconada.

La intervención de las cuadrillas permitió reestablecer el servicio en menos 24 horas.

El organismo asegura que la movilidad de los habitantes está garantizada, aunque exhorta a los pasajeros a mantenerse atentos a las indicaciones del personal.

Los usuarios reportan que, aunque el servicio es operativo, los trenes circulan con una velocidad controlada.

Respecto a los ocho heridos registrados en el siniestro del domingo, el reporte médico más reciente indica que la mayoría recibió el alta médica, mientras que el maquinista continúa bajo observación pero fuera de peligro.

Cronología

Los organismos de Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Transporte, indican que las primeras hipótesis no descartan una pérdida de presión en los sistemas de frenado.

Lo que habría impedido que el tren se detuviera en el punto de parada establecido, provocando el descarrilamiento al final de la vía.

Los peritos examinaron el estado del balasto y la alineación de los rieles en la entrada a La Rinconada para saber si hubo alguna fractura de metal.

Se habilitó una ruta de contingencia y una ruta de transporte superficial (metrobuses y unidades habilitadas) para movilizar a los usuarios desde La Rinconada hacia las estaciones de los Valles del Tuy.

El Gobierno nacional ratifica que la investigación será exhaustiva para deslindar responsabilidades, recordando antecedentes donde el exceso de velocidad ha sido la causa principal.

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