Así se encuentra el servicio del ferrocarril de los Valles del Tuy este 16 de marzo

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El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informó a todos los usuarios del sistema que el servicio comercial desde la Estación Cúa "General Ezequiel Zamora" hasta la Estación Terminal Caracas "Libertador Simón Bolívar, se encuentra totalmente operativo.

Asimismo, la institución indicó que el sistema Ferroviario Ezequiel Zamora 1, opera en sus horarios habituales.

De acuerdo con la publicación realizada en Instagram por el IFE, la directiva hace “un llamado a todos los usuarios a estar atentos a las indicaciones por parte del personal operativo de estaciones”.

El sistema de ferrocarriles reafirmó la “vocación de servicio con el Pueblo usuario y garantiza la movilidad de los habitantes de los Valles del Tuy”.

Choque en el ferrocarril de los Valles del Tuy

El anuncio del IFE se realizó luego de que este domingo, 15 de marzo, se registrara un grave accidente ferroviario en la estación Simón Bolívar de La Rinconada, Caracas.

Según los reportes de lo ocurrido, un tren perteneciente al sistema Ezequiel Zamora, que conecta con los Valles del Tuy, habría impactado contra una de las paredes de la infraestructura aproximadamente a la 1:55 de la tarde, por causas que aún se investigan.

El choque generó el despliegue inmediato de la PNB y la GNB, quienes se encargaron de desalojar la estación y asegurar el área para facilitar las labores de salvamento.

Varios lesionados

Según información del ​comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, el balance de víctimas fue el siguiente:

Lesionados: 07 personas (el conductor y 06 usuarios con heridas leves).

​Evacuación: 400 personas aproximadamente de forma preventiva.

Las autoridades activaron un protocolo de desalojo total para controlar la situación y permitir que los paramédicos trabajaran sin contratiempos en la zona del andén.

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