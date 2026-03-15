El Nazareno de San Pablo se encuentra con sus devotos este domingo: así inicia la Semana Santa 2026

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La Basílica de Santa Teresa en el centro de Caracas abrió sus puertas este domingo 15 de marzo para la tradicional bajada del Nazareno de San Pablo.

Desde tempranas horas de la mañana, el recinto se encuentra totalmente repleto de fieles que, vestidos de morado, acompañan el descenso de la imagen para dar inicio formal a las actividades de la Semana Santa 2026.

La ceremonia, que comenzó a las 10:00 am, está marcada por el sentimiento de gratitud de miles de venezolanos y extranjeros. Entre la multitud destaca el color orquídea de las túnicas y el aroma a incienso.

Un milagro que nació de un limonero

La historia del Nazareno está ligada a la identidad de Caracas desde el siglo XVII. Según la tradición, en 1696, mientras la ciudad sufría una terrible epidemia de peste, la imagen fue sacada en procesión. Al pasar por la esquina de Miracielos, la cruz se enredó en un limonero y los frutos cayeron al suelo. Los enfermos bebieron el jugo de esos limones y sanaron milagrosamente, un evento que dio origen al apodo del «Limonero del Señor».

Testimonios de sanación y esperanza

Una devota de origen colombiano, quien reside en el país desde hace décadas, compartió conmovida, a través de la cuenta de la Arquidiócesis de Caracas, que su lealtad al Nazareno cumple ya 20 años. "Lo adoro", afirmó, asegurando que la imagen le devolvió la salud a su hijo que hoy vive en Colombia.

Como ella, miles de personas acuden este domingo para agradecer favores concedidos y pedir por el bienestar de sus familias.

Preparativos para el Miércoles Santo

Tras la bajada realizada hoy, la mira está puesta en el próximo 1 de abril, Miércoles Santo. Para esa fecha, se confirmó que al menos 110 cargadores tendrán la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la imponente talla de madera de pino de Flandes.

Esta escultura, atribuida al sevillano Felipe de Ribas, recorrerá nuevamente las calles del centro de Caracas en su tradicional procesión, escoltada por una marea de fieles que mantienen viva una tradición de más de 300 años.

La última misa será realizada en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra y presidida por el Monseñor Raúl Biord.

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