Baruta se convierte en "puerto seguro" para la inversión: sepa más

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El Concejo Municipal de Baruta aprobó por unanimidad una medida histórica para reactivar la economía local: la exoneración total de impuestos municipales para todas las empresas, nacionales o extranjeras, que decidan instalarse en el municipio durante el próximo año, refiere una NDP.

El concejal Negal Morales informó que esta iniciativa busca convertir a Baruta en el principal polo de inversión de la capital, ofreciendo facilidades administrativas y fiscales que no tienen competencia en la región.

Baruta se convierte en "puerto seguro" para la inversión

La nueva normativa legal establece que cualquier unidad económica que inicie operaciones en territorio baruteño contará con un periodo libre de tributos municipales.

Según explicó Morales, la medida no hace distinción de sectores: desde empresas industriales relacionadas con el sector petrolero hasta nuevas sucursales bancarias o emprendimientos tecnológicos pueden beneficiarse de este incentivo.

El edil destacó que el municipio cuenta con las condiciones ideales para recibir este flujo de capital. "Baruta hoy tiene excelentes condiciones de seguridad, servicios sanitarios, vialidad y urbanismo", enfatizó Morales.

El objetivo es que la llegada de nuevas empresas no solo genere ingresos a largo plazo para la alcaldía, sino que se traduzca de inmediato en empleos directos y beneficio social para los venezolanos.

Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia que busca desburocratizar la administración pública. Morales hizo un llamado a otras instancias (parlamentos y consejos legislativos) a seguir este ejemplo de apertura económica. "Si una empresa quiere instalarse, nosotros le quitamos los impuestos para que ese capital se quede en el país y genere prosperidad", sentenció el dirigente.

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