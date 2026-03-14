Serpiente en la carretera: rescatan una anaconda de gran tamaño en Barinas

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Funcionarios de Protección Civil, rescataron a una anaconda de gran tamaño en el estado Barinas el día jueves 12 de marzo.

A través de sus canales oficiales, Protección Civil Venezuela (PCV) difundió los detalles sobre el rescate del espécimen de serpiente.

Rescatan serpiente en Barinas

De acuerdo con la información difundida por PCV, el espécimen de serpiente fue hallado en el sector El Corozo, ubicado en la parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez del estado Barinas.

Asimismo, señala que recibieron el llamado por parte de ciudadanos que informaron sobre la presencia de una serpiente de gran tamaño en la carretera nacional Troncal 05.

Protección Civil responde emergencia

En este sentido, indica el reporte de PCV que de forma inmediata los oficiales de la ZOEDAN Barinas activaron un operativo especial en conjunto con efectivos de Rescate Fénix.

Agrega que se trata de un espécimen de anaconda, la cual rescataron "bajo estrictos protocolos de seguridad". Posteriormente la trasladaron los Bomberos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ).

La serpiente fue entregada ante las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) para su respectivo cuidado y traslado.

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