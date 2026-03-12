La bajada del Nazareno de San Pablo tiene fecha: cronograma de actos litúrgicos

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la Semana Santa 2026 ha comenzado oficialmente.

La Basílica de Santa Teresa ha confirmado que este domingo 15 de marzo, a partir de las 10 am, se llevará a cabo la solemne Bajada del Nazareno de San Pablo, el acto litúrgico que marca el inicio de la cercanía física de "El Limonero del Señor" con sus fieles.

La imagen desciende de su nicho habitual para ser colocada en su base procesional, donde será adornada con miles de orquídeas moradas en los días siguientes.

¿Por qué la devoción?

El Nazareno de San Pablo no es solo una talla de madera de pino de Flandes del siglo XVII; es el corazón místico de Caracas.

Fue tallada por Felipe de Ribas en Sevilla y llegó a Venezuela en 1674.

Se llama "de San Pablo" porque originalmente estaba en la capilla de San Pablo Ermitaño (donde hoy queda el Teatro Municipal).

Fue el presidente Antonio Guzmán Blanco quien mandó a construir la Basílica de Santa Teresa (nombrada así por su esposa) para albergar la imagen tras demoler el antiguo templo.

El Milagro del Limonero (1696)

La fe se selló con el famoso milagro de la esquina de Miracielos. Durante una epidemia de peste, la imagen salió en procesión y su cruz se enredó en un limonero. Los limones que cayeron fueron usados para hacer infusiones que sanaron a los enfermos.

Desde entonces, el pueblo caraqueño le jura lealtad eterna cada Miércoles Santo.

La Basílica tiene una arquitectura particular con dos fachadas y dos naves principales, diseñadas así para honrar tanto a Santa Ana como a Santa Teresa, pero para los caraqueños, siempre será "la casa del Nazareno".

