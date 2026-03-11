Caracas: ¿Qué está pasando en el Terminal de Nuevo Circo? Esto es lo se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En los primeros días de este mes de marzo, usuarios, líneas de transporte y comerciantes que hacen vida en el Terminal de Nuevo Circo, ubicado en el centro de Caracas, han manifestado su preocupación ante algunas acciones que sugieren un supuesto cierre de este complejo de transporte, uno de los principales de la ciudad y con más de 70 años de funcionamiento.

A través de las redes sociales, usuarios han elevado sus quejas por la reubicación de algunas rutas que salían desde este terminal terrestre, como El Hatillo, Los Teques, Guarenas, Guatire y Charallave, según algunos testimonios.

Algunas de estas rutas estarían siendo reubicadas en el terminal de Oriente, Plaza Venezuela, así como en La Rinconada.

En días recientes, el medio Últimas Noticias informó que, desde Intravialca confirmaron que las rutas interurbanas de Nuevo Circo (más de 70 kilómetros) se mudaron al Terminal de Oriente y La Bandera. Esta medida aseguran que se tomó para reorganizar los espacios y garantizar el orden en la ciudad.

Protestas por parte de usuarios y comerciantes

En días recientes se han realizado protestas en las inmediaciones del terminal por parte de usuarios y comerciantes del lugar, quienes piden no sea cerrado este importante complejo donde miles de usuarios de movilizan diariamente a ciudades dormitorios como Los Valles del Tuy, Los Teques y La Guaira.

"Nos encontramos aquí con las líneas que hacen vida en el Terminal de Nuevo Circo, ante esta arremetida que han tenido las organizaciones con la amenaza de que van a cerrar el terminal sin darnos una opción validera o una reunión. Aquí los más afectados son los usarios", expresó un representante de los transportistas.

Piden una reunión con el ministro de Transporte para que se les sea aclarada la situación.

Por su parte, los usuarios piden que se haga una consulta al respecto, ya que el cierre de este terminal significaría desmejorar el día día de las personas que vienen de otras ciudades para laborar en la capital.

Nuestro equipo solicitó información sobre un posible cierre del Terminal de Nuevo Circo a Intravialca, ente encargado de la administración de los principales terminales en Caracas, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube