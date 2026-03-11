Caracas: reconocida cadena de supermercado se convierte en tasca este 13 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La sede de un supermercado reconocido de Caracas se convertirá en una tasca por varias horas, donde ofrecerán tobos de cervezas a sus clientes.

Forum Supermayorista tendrá un "After Office" este viernes 13 de marzo a partir de las 4 de la tarde, hasta las 9 de la noche en su sede de Plaza Venezuela.

¿Cómo será el after office?

Mediante su cuenta de Instagram, la cadena anunció que transforman sus espacios para "crear un ambiente perfecto para compartir después del trabajo".

Contarán con combos especiales, además de música en vivo y con DJ.

Los precios serán:

9 cervezas de 222 ml y una bolsa de Iselitas de yuca con sabor a limón de 70g por 10,99 dólares.

9 cervezas de 222 ml y una bolsa Chiskesitos Munchy de 145g por 10,99 dólares.

Se desconoce si este evento será todos los viernes o si se trata de una actividad especial.

