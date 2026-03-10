¿Dónde aprender cerámica en Caracas?: precios, materiales y talleres disponibles en marzo

Suscríbete a nuestros canales

El arte de crear con cerámica llama cada vez más la atención de quienes buscan planes diferentes y artísticos.

En un recorrido por el centro de Caracas se evidenció que no hay tiendas especializadas en esta zona y que, en su mayoría, se encuentran en locales de insumos de arte en el este de la capital.

Negocios como Tiendas Brico y Yimmy Manualidades y Arte cuentan con los materiales necesarios. En Brico el kilo de arcilla escolar cuesta 4.2 dólares, mientras que en Tiendas Yimmy venden pasta moldeante en 13.50 dólares.

En estos casos, para quienes están interesados en moldear con barro pero no cuentan con los materiales, la alternativa son los talleres de cerámica.

¿Cómo funcionan los talleres de cerámica?

Los participantes aprenden desde las técnicas más básicas de modelado a mano hasta el uso profesional del torno.

Abarcan objetos utilitarios que forman parte del día a día como tazas, jarras, platos, pero también crean esculturas un poco más extravagantes, de acuerdo a lo que el artista quiera.

En este contexto, Taller Terravita tendrá eventos los próximos jueves y viernes, 12 y 13 de marzo. El taller se divide en dos actividades. La primera consiste en crear una pieza desde cero, donde el participante conocerá sobre las técnicas y herramientas necesarias para trabajar con cerámica.

En la segunda actividad, pintarán piezas que ya han sido horneadas, para que de esa forma la persona se conecte profesionalmente con la cerámica.

El costo del taller es de 45 dólares y será en Prados del Este.

En Volviendo a la Tierra Studio también se dedican a diferentes tipos de clases. Hay cursos regulares, experiencias de uno y dos días, y talleres grupales.

De acuerdo a sus publicaciones en Instagram, el estudio proporciona los materiales y, en algunos casos, afinan las piezas, las cuales son entregadas un par de semanas después.

Además, cuentan con una promoción válida hasta el 31 de marzo de cuatro clases de tres horas por 100 dólares. Se dictan los sábados en dos turnos, mañana y tarde.

Otros grupos dedicados al arte de la cerámica en Caracas son Taller El Saman y Rakuharts.

¿Cuáles materiales se necesitan?

Para armar un kit básico de cerámica se necesitan, principalmente, un juego de estecas y devastadores, que son herramientas de madera y metal para dar forma y tallar detalles.

También es indispensable un cortador de alambre para seccionar el barro, una esponja de alfarero para alisar la superficie y un atomizador de agua para mantener la humedad del material.

En todos los talleres se proporcionan tales implementos para que el participante tenga una experiencia completa.

