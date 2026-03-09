Primer Festival de la Fresa en la Colonia Tovar del 13 al 15 de marzo: habrá degustaciones, charlas y venta de productos frescos

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, se llevará a cabo el primer Festival de la Fresa en la Colonia Tovar.

Durante el evento habrán degustaciones de postres tradicionales, charlas para enseñar a los visitantes las técnicas de cultivo y demás actividades.

Feria de la fresa en la Colonia Tovar

En esta ocasión de trata de la primera edición del Festival de la Fresa, en el que durante tres días celebrarán la cosecha de uno de sus productos más importantes.

Los asistentes al Festival podrán disfrutar de una ruta gastronómica tan diversa que incluye degustaciones de vinos de fresa, postres tradicionales, mermeladas artesanales y más.

Habrán charlas para que los visitanets conozcan las técnicas de cultivo orgánico y también habrán productos a la venta para todos los que quieran aprovechar esta oportunidad.

"Tradición por generaciones"

De acuerdo con el comité que organiza el evento, "este festival no es solo una celebración de nuestra cosecha, sino un tributo al esfuerzo de nuestras familias agricultoras que han mantenido la tradición por generaciones".

Adicionalmente, para el disfrute de los asistentes, también habrá diversas actividades como concursos, presentaciones de bailes tipicos alemanes (Schuhplattler), música en vivo y mucho más para la familia y niños.

