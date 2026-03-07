Inflamación crónica: descubra por qué esta patología "silenciosa" amenaza el sistema inmune

Suscríbete a nuestros canales

La medicina moderna identifica hoy a la inflamación crónica como el factor común detrás de las principales causas de muerte a nivel global.

A diferencia de la inflamación aguda, necesaria y visible ante un golpe o una infección, la variante crónica mantiene al organismo bajo una constante alerta roja que termina dañando órganos vitales y arterias.

Se trata de un proceso invisible difícil de detectar, pero con importantes consecuencias para la salud a medio y largo plazo.

Médicos y estudios definen esta condición como una respuesta del cuerpo ante agresores como el estrés, el sedentarismo y el consumo de alimentos ultraprocesados.

Enfermedades que detonan la inflamación crónica

La lista de patologías desencadenadas por la inflamación crónica crece a medida que avanzan las investigaciones en inmunología:

Enfermedades cardiovasculares e inflamación de arterias.

Diabetes tipo 2.

Obesidad.

Cáncer y alzhéimer.

Artritis o Lupus

Entre sus síntomas se encuentran la fatiga extrema digestiones pesadas, niebla mental, dolores musculares difusos o dificultad para perder peso.

La enfermera internista y experta en el manejo de marcadores inflamatorios y síndrome metabólico, Alexandra Ordaz, sugiere que incluso la salud mental se ve afectada.

"La hipótesis inflamatoria de la depresión indica que niveles altos de inflamación sistémica alteran la producción de serotonina y dopamina en el cerebro".

Hay tres pilares fundamentales para combatir dicha inflamación, entre ellos está el sueño reparador para la reparación celular.

Manejar el estrés con técnicas de metidación o ejercicio y comer frutas, verduras y omega 3, el cual ayuda a mantener la glucosa estable.

Tratamiento y prevención

"Actualmente se apuesta por revertir la inflamación con analgésicos comúnes y se receta mas curcumina y vitamina D3, claro los fármacos son un apoyo, pero no es nutricional", comenta Ordaz.

La enfermera explica que las grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, hojas verdes y frutos rojos ayudan a una dieta antiinflamatoria "se ha demostrado que en ocho semanas de seguir la diesta estrictamente reduce la inflamación en la sangre".

La ciencia es clara: nuestro cuerpo no está diseñado para el estado de alerta permanente, y volver a los ritmos biológicos naturales es la única forma de garantizar una longevidad con calidad de vida.

"De hecho el sistema inmune entra en un tipo de confusión en el que ataca su propia estructura de organismos y esto acelera el envejecimiento celular a condiciones crónicas antes de los 40 años".

Muchos personas suelen normalizar las "neblinas mentales" o los problemas digestivos leves, hasta que llega el día en el que el daño es irreversible.

"Cuando un paciente decide acudir a consulta por un síntoma mayor, la inflamación suele llevar ya décadas establecida en su biología".

El resultado es un organismo que vive en un estado de emergencia biológica "debido a los altos niveles del cortisol, pues se vuelte resistente a sus efectos", señala.

En Caracas, diversos centros médicos privados ofrecen atención integral para la inflamación crónica, abordando causas vasculares, inmunológicas y del dolor:

Centro Médico Docente La Trinidad.

AngiOs Instituto Vascular (La Campiña)

Centro Clínico Profesional Caracas (Chacaíto): ditintas condiciones crónicas

Policlínica Metropolitana: evaluación de marcadores inflamatorios.

Visita nuestra sección: Servicios y Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube