Actividades gratuitas para este fin de semana en Caracas: incluye caminatas y conciertos

Por Selene Rivera
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 12:34 am
Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana 07 y 08 de marzo.

Eventos gratis en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural gratuita para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 07 de marzo

  • Concierto 'Las 100 Protagonistas' en la La Concha Acústica de Bello Monte a las 7 de la noche, con artistas internacionales 
  • Mitos y Leyendas del Rock venezolano a partir de las 3 de la tarde en la Pulpería del Libro
  • Mujeres poderosas: una jornada de yoga, meditación charlas y conversatorios en el centro comercial Sambil de La Candelaria a partir de las 9am
  • Mujeres que celebran mujeres: desde las 10:30 am en el centro comercial Galerías Prados del Este
  • Voz de Mujer, 50 pétalos de canto y lucha a las 3 de la tarde en la Sala juana Sujo en la Casa del Artista, Quebrada Honda
  • Festival Holi en el centro comercial Paseo El Hatillo de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche lso días sábado y domingo
  • Tranquilamente: en el centro de arte Los Galpones a las 4 de la tarde
  • Super clase de Rebote en Baruta partir de las 9 de la mañana
  • Taller de dibujo e ilustración Kalathos, librería y Café en horario de 3 a 5 de la tarde

Domingo 08 de marzo

  • Concierto por el Día de la Mujer en el centro comercial Plaza La Trinidad a las 4 de la tarde
  • Concierto de música barroca Mesoamericana en el Templo de San Francisco a las 2 de la tarde
  • Caminata familiar 5k por el Día de la Mujer a las 8am, salida y retorno en el Complejo deportivo Recreativo y Cultural del municipio Los Salias
  • Dosis de energía: a las 10:30 de la mañana en el centro comercial Manzanares Plaza, deben asistir con vestimenta de color vinotinto

 

