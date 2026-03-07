Actividades gratuitas para este fin de semana en Caracas: incluye caminatas y conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana 07 y 08 de marzo.

Eventos gratis en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural gratuita para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 07 de marzo

Concierto 'Las 100 Protagonistas' en la La Concha Acústica de Bello Monte a las 7 de la noche, con artistas internacionales

Mitos y Leyendas del Rock venezolano a partir de las 3 de la tarde en la Pulpería del Libro

Mujeres poderosas: una jornada de yoga, meditación charlas y conversatorios en el centro comercial Sambil de La Candelaria a partir de las 9am

Mujeres que celebran mujeres: desde las 10:30 am en el centro comercial Galerías Prados del Este

Voz de Mujer, 50 pétalos de canto y lucha a las 3 de la tarde en la Sala juana Sujo en la Casa del Artista, Quebrada Honda

Festival Holi en el centro comercial Paseo El Hatillo de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche lso días sábado y domingo

Tranquilamente: en el centro de arte Los Galpones a las 4 de la tarde

Super clase de Rebote en Baruta partir de las 9 de la mañana

Taller de dibujo e ilustración Kalathos, librería y Café en horario de 3 a 5 de la tarde

Domingo 08 de marzo

Concierto por el Día de la Mujer en el centro comercial Plaza La Trinidad a las 4 de la tarde

Concierto de música barroca Mesoamericana en el Templo de San Francisco a las 2 de la tarde

Caminata familiar 5k por el Día de la Mujer a las 8am, salida y retorno en el Complejo deportivo Recreativo y Cultural del municipio Los Salias

Dosis de energía: a las 10:30 de la mañana en el centro comercial Manzanares Plaza, deben asistir con vestimenta de color vinotinto

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube