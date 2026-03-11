Fiestas de Elorza 2026: conozca el cronograma oficial

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 11 de marzo, el estado Apure abre sus puertas para dar inicio a las Fiestas de Elorza 2026, una celebración que, bajo el lema “Una tradición que es pasión”, rinde homenaje a San José y exalta el joropo como máxima expresión de la identidad venezolana.

La gobernación del estado ha confirmado un cronograma que promete fundir lo ancestral con lo festivo.

La jornada inaugural comenzará con el repique de campanas y el colorido del Festival Internacional del Muralismo. Para los amantes de las actividades recias, se llevará a cabo la tercera válida de toros coleados, mientras que los más pequeños demostrarán su talento en el festival "Elorzanito de Oro".

El martes 17 de marzo será un día clave cuando el suelo apureño vibre con el Gran Joropazo, evento que marca el inicio de los prestigiosos festivales de canto recio.

El clímax musical llegará el miércoles 18 con la imponente "Copla y Sabana" y el primer Amanecer Llanero, preparando el ambiente para la fecha central.

19 de marzo: Día de San José

El día de San José, Elorza se vestirá de gala espiritual y civil. Las actividades principales incluirán:

Paseo fluvial del Santo Patrono.

Sesión Solemne que declara oficialmente a Elorza como capital folclórica de Apure.

Conversatorio "Con los amigos de Chávez", resaltando el vínculo histórico y cultural.

La celebración cerrará con un atardecer llanero que, en palabras de los organizadores, se extenderá “hasta que el cuerpo aguante”, reafirmando por qué estas fiestas son consideradas las más auténticas del llano venezolano.