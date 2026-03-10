¿Quién es Magaly Vásquez? La primera mujer penalista de la academia que busca la fiscalía

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) manifestó públicamente su respaldo a la postulación de la jurista Magaly Vásquez González para el cargo de fiscal general de la República.

El pronunciamiento fue emitido por el Consejo de la Facultad de Derecho, que informó que la decisión fue tomada de manera unánime.

La institución destacó que esta candidatura surge como una iniciativa impulsada por integrantes del gremio jurídico, académicos y miembros de la comunidad universitaria.

En su comunicado, la universidad explicó que la trayectoria de la profesora Vásquez refleja valores ciudadanos y una sólida preparación técnica. Según el Consejo de la Facultad de Derecho, su perfil profesional responde a las necesidades actuales del sistema de justicia penal en Venezuela.

Además, subrayaron que el cargo de fiscal general tiene un papel determinante en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Trayectoria académica y aportes al derecho penal

La carrera de Magaly Vásquez se ha desarrollado entre la academia y el ejercicio profesional. Dentro de la universidad ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de secretaria general de la UCAB, además de desempeñarse como profesora e investigadora en el área del derecho penal.

Entre los aspectos más destacados de su trayectoria se encuentran:

Participación en la redacción del Código Orgánico Procesal Penal original de 1998.

Ingreso a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Reconocimiento como la primera mujer penalista en formar parte de esa institución.

Declaraciones sobre su candidatura

En el marco de su postulación, la jurista señaló que su carrera ha estado marcada por la formación profesional y el compromiso con el país. Explicó que su trabajo no se ha limitado al ámbito universitario, ya que también ha asesorado a instituciones públicas y ha participado en debates sobre el sistema judicial.

Según sus propias palabras, la experiencia acumulada durante años de trabajo le ha permitido comprender de manera directa la realidad del sistema penal venezolano y los desafíos que enfrenta actualmente.

“He tenido el honor de ser la primera mujer penalista en llegar a la Acienpol, eso implica el reconocimiento a un esfuerzo que he procurado sustentar en la formación y el compromiso permanente. No me he quedado en las cuatro paredes de la universidad, he asesorado a instituciones del sector público y he tratado siempre de enviar el mensaje de que las cosas se construyen con esfuerzo y trabajo”

