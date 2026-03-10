Hospital recibe resonador magnético de última generación: pacientes podrán hacerse exámenes gratis

Suscríbete a nuestros canales

En el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, en Anzoátegui, donaron un resonador magnético de última generación. La adquisición del equipo, junto con la rehabilitación integral de las salas de imagenología, representó una inversión superior a los 3 millones de dólares.

El centro de salud está ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona.

¿Cómo fue la actividad?

La inauguración fue encabezada por el gobernador Luis Marcano, en compañía de la Autoridad Única de Salud, Roberto Rojas, y la directora del centro, Zuilen Li.

Se estima que el equipo esté operativo a finales de abril, brindando atención gratuita a 10 pacientes diariamente.

Informaron que la puesta en marcha de esta unidad permitirá al estado ahorrar los 300 mil dólares anuales que actualmente se destinan al financiamiento de estudios especializados en centros privados para pacientes vulnerables.

