Aprueban recursos para instalar gas directo en esta comunidad caraqueña: tiempo estimado

Este lunes 9 de marzo la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, aprobó los recursos solicitados para el proyecto de gas directo de una comunidad caraqueña.

Se trata de la Comuna El Arañero de Sabaneta, ubicada en el Fuerte Tiuna, en Caracas.

Ubicada específicamente en la parroquia Coche, contó con la mayor participación en la Consulta Popular Nacional realizada este domingo, de acuerdo a las autoridades.

Rodríguez aseguró que se reunió con representantes de la comunidad y con miembros de PDVSA Gas, con el fin de aprobar los recursos.

“Aquí mismo aprobamos los recursos, para que todos estos edificios tengan gas directo. Y me lo prometieron, me lo prometieron. Aquí, con testigos, para dentro de 6 meses, es decir, en el mes de septiembre estaremos acá con el equipo de PDVSA Gas, garantizando gas directo a estos edificios”, destacó la mandataria.

