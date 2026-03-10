Activan rebaja para impuestos municipales en Maracaibo: este es el porcentaje

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Maracaibo anunció un beneficio dirigido a los contribuyentes del municipio con el objetivo de facilitar el pago de tributos.

A través del Decreto 028, se activó una rebaja del 50 % en el impuesto sobre inmuebles urbanos, conocido también como Derecho de Frente. Esta iniciativa busca incentivar a los ciudadanos a actualizar su situación fiscal y, al mismo tiempo, reducir la carga económica que representan las deudas acumuladas.

La medida forma parte de un plan municipal para mejorar la cultura tributaria y aumentar la recaudación local. Con este incentivo, el gobierno municipal espera que más propietarios de viviendas, locales comerciales e instalaciones industriales se pongan al día con sus obligaciones.

Asimismo, las autoridades consideran que el programa puede contribuir al fortalecimiento de las finanzas de la ciudad.

El descuento estará disponible por un período determinado para permitir que los contribuyentes aprovechen la oportunidad de regularizar su situación fiscal. El programa contempla un rango amplio de beneficiarios y deudas acumuladas.

Entre los aspectos más importantes del decreto destacan:

Vigencia: desde el 10 de marzo hasta el 30 de mayo de 2026.

Aplica para: inmuebles residenciales, comerciales e industriales.

Cobertura: incluye deudas acumuladas hasta por seis años.

Objetivo: incentivar la actualización tributaria en el municipio.

Gracias a esta iniciativa, muchos propietarios podrán reducir significativamente el monto total que deben cancelar para quedar solventes ante el municipio.

Las autoridades municipales también informaron que el proceso de pago contará con varias opciones para facilitar el acceso de los contribuyentes. El objetivo es agilizar los trámites y evitar las largas filas registradas anteriormente en las oficinas públicas.

Los ciudadanos podrán gestionar el pago mediante:

Atención presencial en las oficinas del Sedemat.

Plataforma digital, a través de la aplicación “Servicio Maracaibo”.

Según indicaron representantes del Sedemat y de la intendencia urbana, el nuevo mecanismo busca que el contribuyente pueda realizar gestiones de manera más rápida.

Antes de esta medida, cancelar los impuestos atrasados podía representar montos cercanos a 800 o incluso 1.000 dólares, dependiendo de la ubicación del inmueble. Con el descuento aprobado por la alcaldía, el monto puede reducirse aproximadamente a entre 200 y 400 dólares, lo que facilita la regularización de las propiedades.

