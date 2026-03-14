La ortodoncia de vanguardia llega a Venezuela: Angel Aligner trae sus retenedores invisibles al mercado venezolano

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El mercado venezolano recibe tecnología innovadora en el área de la ortodoncia con la llegada de Angel Aligner al país. Se trata de una empresa líder en alineación dental con presencia en más de 50 países que trae una propuesta de vanguardia para los venezolanos.

Angel Aligner, una empresa china con más de 20 años de trayectoria, llega al país para ofrecer precisión, eficiencia clínica y excelencia estética para sus pacientes.

La doctora Verónica Moretti, manager del departamento clínico Angel Aligner Europa, explicó que la empresa es fabricante de alineadores de ortodoncia, "lo que popularmente se conoce como alineadores o tratamientos de ortodoncia invisible".

"Lo que traemos a Venezuela es una marca donde nuestros clientes van a ser los ortodoncistas, quienes van a tener ahora esta opción en sus clínicas, en sus consultorios, para ofrecerla a sus pacientes, es decir, que aparte de una ortodoncia convencional, que son los brackets, también tengan a disposición la opción de alineadores de ortodoncia invisible en su consulta".

La especialista detalló que los alineadores invisibles son muy diferentes a los tratamientos de ortodoncia convencionales. "Cuando hablamos de los brackets, estamos hablando de que son cositas que van pegadas a los dientes; el paciente no va a poder comer, por ejemplo, una manzana o un sándwich, va a tener dificultades de higiene. Pero cuando hablamos de alineadores, esto es un aparatito que va quita y pon; el paciente va a poder retirárselos para comer o para cepillarse; el bienestar del paciente no se va a ver comprometido, con lo cual se va a sentir mucho más motivado en cuanto al tratamiento y va a ser mucho más efectivo al final".

Tratamientos infantiles

Al mismo tiempo, precisó que Angel Aligner se diferencia de otras marcas de alineadores porque cuenta con tratamientos específicos para niños. "Podemos comenzar a tratar pacientes de unos 6 años de edad, donde el ortodoncista determine que el paciente tiene algo que se debe resolver en ese momento; podríamos empezar a tratarlo desde esa edad. En edad infantil, adolescente o adulta, toda persona que tenga una maloclusión puede optar por un tratamiento con alineadores", aseguró.

Foto: José Félix Lara.

A propósito de esto, el doctor Israel Hernández, embajador de Angel Aligner Venezuela, indicó que "una de las grandes ventajas" que tiene la compañía es que ofrece unos tratamientos indicados específicamente para niños.

"Tenemos tratamiento de ortodoncia con alineadores y hay un producto de la empresa llamado Angel Aligner Kids que no solo abarca al ortodoncista; los ortopedistas tienen la capacidad de tratar a los pacientes con este producto, los odontopediatras tienen la capacidad de tratar a sus pacientes infantiles con este producto", describió.

Segundo país en Latinoamérica

Además, mencionó que con la llegada de la marca a Venezuela se les brinda a los venezolanos la oportunidad de tener acceso a la ortodoncia de última generación que se practica en Europa, Asia y Norteamérica; mientras se proporciona a los ortodoncistas las herramientas "para tratar a sus pacientes de manera cómoda, estética y con el confort que no ofrecen otras técnicas de ortodoncia".

Por otro lado, mencionó: "Una de las cosas que valoramos es que la marca se haya fijado en nosotros, en nuestro país; somos el segundo país de Latinoamérica donde se lanza. Es cuestión de tiempo para que la curva de aprendizaje de nuestro país y la manera de ofrecer tratamientos de ortodoncia esté a cualquier nivel de otra latitud".

Foto: José Félix Lara.

João Lemes, coordinador de ventas internacional de Angel Latam, destacó la receptividad de los médicos venezolanos ante la llegada de estos métodos innovadores para la ortodoncia.

En este sentido, instó a los ortodoncistas venezolanos a ofrecer este nuevo servicio en sus consultorios: "El doctor que tenga interés de trabajar con alineadores de Angel Aligner puede contactarnos y le vamos a aportar toda la educación continuada, cursos; esa es la propuesta de Angel Aligner Venezuela, traer la tecnología mundial, porque ya está presente en varios países del mundo, y el doctor va a tener las herramientas más tecnológicas, no solo en cuanto al producto, sino también de software que es el más moderno del mundo".

Agregó que cuentan con importantes características que los diferencian de la competencia al ofrecer a los especialistas venezolanos un producto que va a ayudar a facilitar el acceso de los pacientes a los alineadores.

Foto: José Félix Lara.

Encuentro para el conocimiento

El lanzamiento oficial de Angel Aligner en Venezuela se realizó a través de SmileAlign este jueves 12 de marzo en la Quinta La Esmeralda, donde se reunió a más de 150 especialistas, quienes pudieron conocer la tecnología de ortodoncia que ha transformado sonrisas en todo el mundo.

Durante la jornada se contó con un ciclo de conferencias de alto nivel con las ponencias de expertos y representantes de la marca en Latinoamérica y Europa.

La propuesta de la marca es un modelo basado en tres pilares: el soporte y formación con el acompañamiento clínico continuo y programas educativos, la clínica especializada con un centro de referencia en Caracas que funciona como hub de colaboración y apoyo para casos complejos, y Networking de Alto Nivel con el respaldo de aliados comerciales.

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