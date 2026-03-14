Asueto por Semana Santa en Maracaibo: anuncian fechas y horarios para la Ruta de los 7 Templos

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La Semana Santa en Maracaibo contará con una actividad especial que permitirá a los ciudadanos recorrer algunos de los templos más representativos de la ciudad.

A través del Tranvía de Maracaibo, los fieles podrán participar en la tradicional Ruta de los 7 Templos, una experiencia religiosa que combina fe, historia y turismo durante el asueto de la Semana Mayor.

Este recorrido guiado busca ofrecer a los asistentes una oportunidad para reflexionar y conectarse con las tradiciones católicas que forman parte de la cultura marabina.

Horarios confirmados para el recorrido de los 7 Templos en Maracaibo

Los organizadores anunciaron dos fechas específicas para que los ciudadanos participen en esta actividad religiosa durante la Semana Santa en Maracaibo. Ambas salidas tendrán como punto de encuentro la Estación Central del Tranvía.

Los horarios establecidos son los siguientes:

Jueves 2 de abril: salida a las 7:00 de la noche.

Viernes 3 de abril: salida a las 7:00 de la mañana.

Debido a que los cupos son limitados, se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurar su participación en la ruta.

Iglesias que forman parte de la Ruta de los 7 Templos

Iglesia San Antonio María Claret Iglesia Nuestra Señora de Consolación Iglesia San Benito de Palermo Iglesia Santa Lucía Santuario Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá Iglesia Santa Bárbara Sagrario Catedral de Maracaibo

La Ruta de los 7 Templos organizada por la alcaldía se ha convertido en una alternativa para quienes desean vivir la Semana Santa en Maracaibo de una manera distinta.

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