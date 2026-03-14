Caracas estrenará cenizario para mascotas en este cementerio: detalles sobre el proyecto

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La ciudad de Caracas se prepara para dar un paso importante en la atención a las familias y sus animales de compañía.

La Alcaldesa, Carmen Meléndez, anunció la creación de un cenizario y columbario para mascotas en el Cementerio General del Sur, respondiendo a una necesidad de los ciudadanos que buscan un lugar digno para despedir a sus compañeros de vida.

Este proyecto forma parte de los planes de infraestructura social presentados por Alcaldía de Caracas para este año.

Un lugar de descanso en el Cementerio del Sur

El nuevo cenizario para mascotas permitirá a los dueños contar con un espacio físico para el resguardo de las cenizas de sus animales. Con esta obra, el Cementerio General del Sur se moderniza para incluir áreas que antes no existían, permitiendo que el proceso de duelo por una mascota se viva con el respeto que merece.

La iniciativa reconoce el valor emocional que tienen los animales en el hogar y busca ofrecer un servicio ordenado y especializado dentro del principal camposanto de la capital.

Parques para todos y atención especial

Junto a este anuncio, se confirmó la construcción de parques especializados para niños con condiciones especiales. Estos espacios de juego estarán ubicados en los grandes centros recreativos de la ciudad y contarán con equipos diseñados para que todos los pequeños puedan divertirse sin limitaciones, promoviendo la verdadera inclusión en las áreas públicas.

Trámites digitales y trabajo en los barrios

Para complementar estas obras, la Alcaldía fijó como meta la digitalización total de todos los trámites municipales. Esto significa que los ciudadanos podrán realizar sus gestiones de forma más rápida a través de internet.

Asimismo, se fortalecerán las Brigadas Comunales para asegurar que las mejoras en infraestructura y servicios lleguen directamente a cada sector de la ciudad.

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