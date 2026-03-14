Rotura de tubería matriz en Catia: evacuan a 40 personas

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Este sábado se registró la rotura de una tubería matriz en Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador.

A través de sus canales oficiales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el incidente, viviendas afectadas y evacuación de personas.

Rotura de tubería matriz en Catia

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, se trata de una tubería matriz de 20 pulgadas aproximadamente, la cual está ubicada específicamente en el sector Cortada de Catia.

Asimismo, señala que el incidente ocasionó daños a varias vivienda y a un tendido de cable de alta tensión.

Medidas de precaución y evacuación de personas

Al respecto, Palacios informa que tras la afectación de al menos 15 viviendas, 10 de ellas de forma directa, se realizó la evacuación de 40 personas.

Entre las personas evacuadas, habían 23 adultos, 3 adultos mayores y 14 menores de edad.

Hidrocapital y Bomberos de Caracas en el lugar

Ante la magnitud de la rotura, al lugar llegó el Inspector de Riesgos Especiales y la Comisión de Hidrocapital.

Sin embargo, no han podido cortar el flujo de agua en la tubería, por lo que el general Jorge Galindo ordenó la activación del puesto de Comando 'Cortada de Catia'.

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