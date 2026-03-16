Habilitan ruta especial tras el accidente del ferrocarril de los Valles del Tuy: sepa hasta dónde llega

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Este domingo, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) informó que se activó una ruta de movilización especial desde La Rinconada, hasta los Valles del Tuy.

Ante la interrupción de la conexión entre los Valles del Tuy y la ciudad de Caracas por el aparatoso accidente de este domingo, el Sitssa habilitó la ruta.

Ruta especial de Sitssa a los Valles del Tuy

A través de sus canales oficiales, el Sitssa informó sobre la activación de los "protocolos de movilización especial" para los pasajeros con destino a los Valles del Tuy, desde la ciudad de Caracas.

De acuerdo con el video difundido, son unidades de transporte que disponen aire acondicionado, los cuales salen desde la estación La Rinconada y llegan hasta Charallave Norte.

Accidente en ferrocarril de los Valles del Tuy

Cerca de las 2 de la tarde de este domingo 15 de marzo, se registró el impacto del tren perteneciente al sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, contra una pared en la estación Simón Bolívar de La Rinconada, en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó que efectivos bomberiles aplicaron técnicas especializadas para extraer al conductor del tren, quien presentó "traumatismo generalizado".

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